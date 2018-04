Tennis, prima volta di Cecchinato che vince torneo di Budapest

🔊 Ascolta l'articolo

Una giornata indimenticabile per il tennis siciliano e palermitano. Marco Cecchinato baciandonla terra rossa conquista il torneo ATP 250 di Budapest sulla terra rossa. Il 25enne dopo aver vinto il derby tricolore con Andreas Seppi in semifinale ha sconfitto nell’atto finale l’australiano John Millman con i parziali di 7-5, 6-4 conquistando il suo primo torneo ATP in carriera. Cecchinato, che è partito come numero 92 del mondo, lunedì ritoccherà anche il suo best ranking, entrando per la prima volta tra i Top 60 della classifica ATP.

