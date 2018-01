Agrigento, spaccio nei luoghi della movida. Arrestati sei giovani tra questi alcuni palermitani

🔊 Ascolta l'articolo

Sei ragazzi, tre palermitani e tre agrigentini sono stati arrestati dai carabinieri, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni avevano nascosto l’hashish una oarte sotterrandolo nel giardino di casa e una parte contenuta in un sacchetto individuato dagli uomini dell’ Arma durante una perquisizione. Il gruppo visibilmente nervoso era stato bloccato tra le vie della movida e questo atteggiamento ha indotto i carabinieri a eseguire dei controlli più approfonditi che hanno portato a disarticolare la banda e chi si sarebbe occupato poi di piazzare la droga in città.

