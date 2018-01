Agrigento, ottantenne nascondeva un arsenale. Arrestato

🔊 Ascolta l'articolo

I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento durante una oerquisizione domiciliare nell’abitazione di un’ insispettabile 80enne hanno scoperto un arsenale.

Adesso per l’anziano l’accusa è di detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante un blitz, condotto con unità cinofile e metal detector, i militari hanno scovato 12 pistole semiautomatiche e revolver, un fucile di fabbricazione artigianale ed oltre 400 cartucce.

Le armi, risultate perfettamente efficienti, sono state inviate ai Carabinieri del Ris di Messina, per le analisi balistiche, allo scopo di accertare se siano state utilizzate.

