Il meteo di domani, 24 aprile  

Fonte: adnkronos.com

AL NORD Continua l’alta pressione Apollo: bel tempo ovunque, nuvoloso sulla Liguria occidentale. AL CENTRO Cielo sereno in mattinata su tutto il centro Italia, con lievi peggioramenti in serata su Lazio, Umbria e Abruzzo. AL SUD Pieno sole dal tacco alla punta dello stivale. Bel tempo anche sulle isole maggiori, con rannuvolamenti in serata sulla Sardegna del sud e quasi tutta la Sicilia. Temperature: In lieve calo al centro nord. Mari: calmi. Venti: deboli da sud est.

