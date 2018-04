Vienna Cammarota sulle tracce di Goethe, raggiungerà la Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Ha superato le Alpi, ha attraversato il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio. A Roma è stata accolta alla Casa di Goethe. Poi ha attraversato l’Umbria e l’Abruzzo. A Napoli è stata ricevuta dall’amministrazione comunale a Palazzo San Giacomo e presso il Goethe Institute e ha concluso la prima parte del viaggio arrivando il 23 novembre ai Templi di Paestum proprio come Goethe. Vienna Cammarota ha già attraversato a piedi il Madagascar, la Patagonia, l’Amazzonia, Israele, il Tibet, la Palestina.

Ripartirò per il viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, guida Aigae e prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi il viaggio dello scrittore tedesco, a margine del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche conclusosi a Gambarie, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

“Il 28 aprile arriverò a Palermo, capitale italiana della cultura per il 2018. A 50 anni dal terremoto entrerò a piedi nei paesini colpiti della Valle del Belice. Poi Agrigento e Selinunte, sarò sull’Etna ed arriverò a Messina dove mi imbarcherò per fare ritorno a Napoli ai primi di giugno. Tutto a piedi per incontrare i siciliani e valorizzare la regione più grande d’Italia”, ha spiegato.

Vienna è partita il 28 agosto 2017 da Karlovy Vary, cittadina termale della Repubblica Ceca, alle porte di Praga, dalla quale, il 3 settembre del 1786, Goethe partì descrivendo luoghi ed emozioni in quello che passerà alla storia come il Viaggio in Italia. Vienna ha attraversato la Boemia, la Baviera, è entrata nella città di Monaco, ha percorso l’Austria ed è entrata in Italia varcando il confine a fine settembre.

