Trapani, espulso marocchino. “Era pronto a lanciarsi in auto sulla folla”

Un marocchino è stato espulso con un provvedimento firmato dal ministro dell’Interno Marco Minniti. Il quarantaduenne era pronto a investire con un’auto i frequentatori di un esercizio pubblico e poi aggredirli con un coltello.

Si tratta della prima espulsione del 2018 che fa salire a 238 il numero complessivo dei soggetti allontanati per motivi di sicurezza dall’Italia a partire dal gennaio 2015.

L’uomo, venditore ambulante e residente a Trapani con precedenti per ricettazione, commercio di falso e guida in stato di ebbrezza, è stato segnalato dall’intelligence nell’ambito dell’attività di contrasto all’estremismo islamico. Il marocchino era considerato pericoloso dalla stessa comunità islamica locale. L’uomo è stato accompagnato in Marocco con un volo decollato da Palermo.

