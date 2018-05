Numeri alla mano sul Parlamento: a che punto siamo?

🔊 Ascolta l'articolo

I dati sono un ottimo modo per analizzare fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche, a che punto siamo, ad oggi: Openpolis, lo ricordiamo, è un osservatorio civico della politica italiana che si occupa di accesso ai dati pubblici. Promuove progetti e piattaforme web volte alla partecipazione democratica dei cittadini e al confronto con i politici e i decisori pubblici. Assume la veste giuridica di associazione di promozione sociale ed è rappresentante italiana per le Parliamentary Informatics Organizations (PMO).

77 giorni senza governo

Sono passati oltre 2 mesi dalle elezioni del 4 marzo. È la seconda attesa più lunga della storia repubblicana per la formazione di un esecutivo. Ci stiamo avvicinando agli 83 giorni che sono stati necessari per la formazione del governo Amato dopo le elezioni del 6 aprile 1992.

6 voti di margine

Un possibile governo M5s-Lega avrebbe un vantaggio numerico molto limitato al senato. I due gruppi parlamentari assieme totalizzano 167 senatori. Con gli attuali 320 parlamentari a Palazzo Madama, il governo al senato avrebbe solo 6 voti di margine per governare.

1.008 proposte di legge depositate

In attesa del governo, il parlamento non è ancora nel pieno delle sue funzioni e diversi suoi organi – come le commissioni e le giunte – non sono state istituite. Deputati e senatori possono presentare atti che però non vengono discussi e votati.

10 parlamentari incompatibili

3 sindaci di comuni con oltre 15.000 abitanti, e di 7 membri di giunte regionali, tra cui il presidente della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. Senza la giunta delle elezioni nessuno, almeno al livello parlamentare, può contestare la compatibilità dei due incarichi. Con l’elezione a governatore della regione Friuli-Venezia Giulia Massimilano Fedriga aveva assunto una carica incompatibile con il mandato parlamentare. Dopo la denuncia di Openpolis, l’esponente della Lega aveva promesso di dimettersi da membro della camera e l’ha fatto: Fedriga ha così risolto l’incompatibilità che lo riguardava, optando per la carica di presidente di giunta regionale. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Sono ora 10 i parlamentari che ancora svolgono un incarico incompatibile con il mandato di deputato e senatore. Mentre per la maggior parte la scelta è quella di rimanere a Montecitorio o a Palazzo Madama,due parlamentari hanno dichiarato di voler fare come Fedriga, lasciando quindi il parlamento per proseguire l’incarico a livello regionale e sono Lara Magoni e Claudia Maria Terzi, rispettivamente assessore alle infrastrutture e allo sport nella neonata giunta Fontana in Lombardia. La prima ha dichiarato di aver già comunicato a Palazzo Madama la sua opzione, mentre la seconda vuole aspettare che la giunta per le elezioni della camera, organo che si deve ancora formare, la dichiari incompatibile. Magoni e Terzi hanno dichiarato di voler mantenere l’incarico in regione, perché non si dimettono dal parlamento e risolvono l’incompatibilità? Perché non fare come Fedriga e dimettersi realmente?Continuare a prorogare questa situazione di transizione approfittando dello stallo politico che sta vivendo il nostro parlamento, non è sicuramente una scelta rispettosa nei confronti delle istituzioni che si rappresentano. Ovviamente l’appello a risolvere quanto prima le incompatibilità è rivolto anche a coloro che invece hanno deciso di proseguire con il mandato parlamentare, ma che ancora mantengono un incarico che per legge non possono avere. Per dovere di cronaca è giusto specificare la posizione di ognuno di loro, dichiarata nelle interviste di Agi (Agenzia Giornalistica Italia):

3 decreti legge

Il parlamento è alle prese con lo smaltimento dei decreti legge deliberati dal dimissionario governo Gentiloni. Ad oggi quindi, una maggioranza parlamentare storicamente contraria all’esecutivo Gentiloni, discute l’approvazione di decreti emanati dallo stesso. I decreti in questione sono:

Misure urgenti per l’ulteriore finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché’ per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali (G.U. n. 106 del 09/05/2018);

[Decreto Alitalia] Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. (G.U. n. 97 del 27/04/2018);

[Decreto Arera] Misure urgenti per assicurare la continuità’ delle funzioni dell’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (G.U. n. 83 del 10/04/2018).

I dato sono aggiornati ad oggi, 20 maggio 2018.

