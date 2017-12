Palermo capitale della Cultura avvolta dalle luci del tricolore nei giorni 31 e 1 gennaio

🔊 Ascolta l'articolo

Palermo Capitale della Cultura si illumina con i colori della bandiera italiana. L’iniziativa si svolgerà il 31 dicembre e il 1gennaio.

E Palazzo delle Aquile, Villa Niscemi, il Teatro Massimo e Palazzo Ziino, sede dell’assessorato alla Cultura, saranno illuminati.

“E’ il modo migliore – ha detto il sindaco Leoluca Orlando che ha promosso l’iniziativa – per celebrare un nuovo grande evento che conferma la ormai consolidata internazionalizzazione di Palermo”. L’iniziativa è condivisa con la Fondazione Sicilia che illuminerà Palazzo Branciforte e Villa Zito. Orlando ha anche invitato tutte le istituzioni e i cittadini a esporre il tricolore

