Miccichè contro Capitan Fracassa, si avvicina il giorno del Giudizio

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, commissionato dal Corriere della Sera, si è abbattuto come un un maglio sulla testa dei forzisti in conclave a Milano. La Lega ha alzato l’asiticella dei consensi potenzioali fino a superare il 34 per cento, mentre FI colleziona una sequenza che insegue il minimo storico e si ha la sensazione che la discesa non sia ancora finita.

Il centrodestra ha cambiato nome, si chiama Lega con Salvini, o qualcosa di simile. E per il Cavaliere, ex in verità, si tratta di ingoiare altri rospi. Dal 4 marzo non fa altro, purtroppo per lui. Senza che lo stato maggiore di FI si decida a mettere in campo una strategia che limiti almeno i danni. La posizione di alleato di un partito di governo e di opposizione parlamentare sarebbe scomoda per chiunque, lo è ancora di più quando al vertice del partito alleato, e insieme avversario, c’è Capitan Fracassa, che se ne strafotte di chiunque, tanto ha “la Bestia” al suo fianco, il celebre sistema digitale che gli regala il centro della scena qualunque cosa accada.

Non c’è partita, Silvio è antico, Capitan Fracassa non guarda in faccia nessuno. Molla scoppole a chiunque, Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo, Caritas, Vaticano, Volontariato, Macron, Sanchez (e speriamo di non dimenticare nessuno). Junker è un ubriacone, i burocrati di Bruxelles non contano niente, i capi dell’Ue saranno licenziati.

Vangelo e Moschetto, pugni ai fianchi e parole d’ordine. Luigino Di Maio ha dovuto fare di necessità virtù, puntando – come sostiene Teresa Bellanova – sulla guapperia. Ma non ha le phisique du role, troppo smilzo, mentre Capitan Fracassa si erge, possente, al di sopra dei suoi interlocutori, e li irretisce con lo sguardo a fuoco lento.

Silvio Berlusconi non è un fesso, e se ha preferito la cautela, vuol dire che ha le sue ragioni. Deve proteggere il suo impero economico, non solo l’alleanza con Capitan Fracassa. L’ opposizione, dura e tenace, la saprebbe fare il Cavaliere, gli viene meglio quando è al governo, allorché l’impero è al sicuro, protetto dal fortino di Palazzo Chigi. IL conflitto d’interessi stavolta deve affrontarlo in prima linea. Se tratta male Capitan Fracassa, si trova nelle mani di Luigino Di Maio, e sono guai seri.

Il Cavaliere embedded dunque, chi l’avrebbe mai detto. E’ costretto a subire Capitan Fracassa. Appresi i numeri del sondaggio di Pagnoncelli, con cautela, ha provato a uscire gli artigli, accusando Salvini di essere nemico del lavoro. E’ spettato alle donne dello staff – Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Bernini – fare la voce grossa. “Forza Italia riparte da Milano, con coraggio e determinazione”, avverte Maria Stella, in una dichiarazione ai telegiornali a margine di ”#IdeeItalia. “Alla Lega diciamo: basta essere subalterna ai 5 Stelle. La Lega abbia la forza di imporre ai 5 Stelle il nostro programma di centrodestra, oppure ne tragga le conclusioni. Salvini è chiamato ad una scelta di campo”.

Tajani aveva inviato lo stesso messaggio a Capitan Fracassa, si vede che non hanno consulenti all’altezza del compito. Accusare Salvini di essere sottomesso ai pentastellati è una colossale minchiata. Ciò che appare, la realtà è altra cosa, è esattemente il contrario. Capitan Fracassa maramaldeggia a Palazzo Chigi, non solo al Viminale.

Forza Italia ostaggio, dunque. L’ha capito bene Gianfranco Miccichè, che non ha avuto peli sulla lingua, intervenendo alla Leopolda di Davide Faraone, a Palermo. Salvini non è un alleato affidabile, ha detto il Presidente dell’Ars, e sono tanti in Forza Italia che avrebbero maturato questa opinione, stando alle sue parole. Forse è vero, ma al di là dello Stretto è l’Asse del Nord a dettare legge, con Toti, Santanchè e altri. E questo Miccichè lo sa bene. Ha già fatto esperienza, avendo promosso una scissione proprio in Sicilia.

I prossimi giorni saranno cruciali.

