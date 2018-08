Vaccini e migranti, il governo sfida la sorte. A morire sono bambini e profughi

🔊 Ascolta l'articolo

Al governo gialloverde si può rimproverare di tutto, ma non l’audacia, lo sprezzo del pericolo, l’ottimismo senza confini. Ci sono almeno due casi che provano questa condizione d’animo, un sentimento generalmente estraneo ad un governo. Si può essere ottimisti e audaci oltre ogni limite come persona e non come “gruppo”, collettivo, governo appunto. A meno che non ci siano dei condottieri avventurosi e smaliziati che sappiano quanto rischiano e siano disposti a mettere alla prova la sorte.

Vado al dunque: i vaccini e la chiusura dei porti alle navi delle ONG. In entrambi i casi il governo sfida la sorte. Non la propria, ma quella di migliaia di persone che possono lasciarci la pelle e finire in fondo al mare se non c’è una nave che li faccia salire a bordo quando il gommone si affloscia o la barca fatiscente prende acqua e affonda.

Ci sono stati casi in cui la chiusura dei porti ha lasciato per settimane i “salvati” nelle navi, con il pericolo di eventi catastrofici sulle imbarcazioni a causa delle condizioni psico-fisiche dei passeggeri. Ci sono stati casi in cui i gommoni si sono afflosciati e le barche sono affondate. 1500 migranti sono annegati nel 2018, 850 nei mesi di giugno e luglio, in concomitanza della disposizione severa emanata dal Viminale. Avrebbero potuto essere salvati? Non lo sappiamo, di certo le navi dei volontari non hanno potuto fare il loro lavoro. Il pensiero di avere, indirettamente, causato la morte di una sola persona non farebbe vivere tanta gente “normale”,

E’ vero che i rappresentanti delle istituzioni devono mettere la compassione al secondo posto, poiché deve prevalere l’interesse dello Stato, ma è altrettanto vero che la vita umana dovrebbe ricevere l’attenzione più grande.

Il secondo caso, a conferma dell’audacia del governo, arriva dai vaccini. Tutto il mondo scientifico e quello medico è dell’avviso che occorre vaccinare tutti sin dalla più tenera età in modo da proteggere coloro che possono essere colpiti da malattie mortali, non possedendo le risorse immunitarie. Per questa ragione il precedente governo accompagnò l’obbligo della vaccinazione con sanzioni molto severe. Ebbene, una di queste sanzioni, è stata rinviata, per la sua applicazione, di un anno, sicché la deterrenza dell’obbligo si è indebolita.

Mi chiedo quanto coraggio ci voglia, anche in questo caso, a sfidare la sorte. Basterà che muoia un solo bambino a causa di questa scelta, perché ci si carichi di un peso insopportabile per qualunque persona normale.

L’audacia ha una discriminante alla quale bisogna prestare fede. Quando essa provoca svantaggi e danni, talvolta irreparabili, solo a coloro che ne vanno fieri, va giudicata con indulgenza e talvolta merita perfino il plauso, dal momento che si rischia in proprio. Ma se l’audacia, la sfida alla sorte, non impensierisce i legislatori, i decisori, ma il popolo minuto – bambini e sventurati nel caso nostro – allora qualche perplessità sorge. Forse qualcosa di peggio della perplessità, una buona dose d’incoscienza.

Speriamo, a questo punto, che la fortuna aiuti gli audaci.

