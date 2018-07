I malpensanti, Pietro Grasso e il debito con il PD, non onorato

🔊 Ascolta l'articolo

I malpensanti, sia chiaro, non sono i frequentatori dell’aeroporto friendly milanese, la Malpensa, ma coloro che hanno l’attitudine a pensar male degli altri senza interrogarsi quasi mai su se stessi. E’ una genia che non fa onore all’umanità, anche se talvolta, sono proprio loro, i malpensanti, che ci azzeccano, quando il mistero è fitto.

I malpensanti, ovviamente, sono sospettosi, dietrologi per natura, si lamentano di ogni cosa e trovano il pelo nell’occhio degli altri senza avere dato peso alla trave che hanno nei loro occhi.

Questa premessa serve a ricordare il lato caratteriale di Tersite: non ci ha dormito di notte al pensiero che l’ex Presidente del Senato, Pietro Grasso, siciliano come Tersite, sia stato raggiunto da un decreto di pagamento della somma di ottantamila euro dal suo ex partito, il PD, che l’aveva voluto sulla poltrona più prestigiosa dopo quella del Quirinale.

Grasso ha da salvaguardare anche un cursus honorum, è stato a capo della direzione nazionale antimafia, procuratore della Repubblica a Palermo, e il braccio destro della giudicante durante il maxiprocesso di Palermo.

I suoi rapporti con il PD che l’ha elevato a seconda carica dello Stato non sono sicuramente buoni, altrimenti dal nazareno non sarebbe arrivata una richiesta di pagare il dovuto, e soprattutto non se ne sarebbe saputo niente. Tersite si chiede piuttosto per quale ragione l’ex magistrato Pietro Grasso non paghi il suo debito e dichiari di aspettare l’atto ingiuntivo, che non ha ancora ricevuto, per fare ricorso e andare in contenzioso. La domanda non è peregrina. Al suo posto perfino Tersite si sarebbe fatto in quattro evitare la cattiva pubblicità-

Se contesta il non ha intenzione di tirare fuori i quattrini è un’altra cosa. Ma questa è una strada impervia, ove fosse scelta. Pare che Grasso abbia assunto un obbligo verso il partito che l’ha eletto.

L’altra ipotesi, non corroborata da alcun indizio, e quindi da malpensante, vuole che Grasso abbia il dente avvelenato e non voglia proprio contribuire alle sorte del PD con risorse del suo portafogli. Una questione politica? No, di dispetto o di principio, fate voi.

Possibile, si chiede Tersite, che si arrivi a tanto? Meglio sarebbe che l’ex magistrato cacciasse i soldi e spiegasse la ragione per la quale non ritiene che il suo debito vada onorato.

Ma accogliere il consiglio di un malpensante è un rischio. Potrebbe esserci una trappola che scatta nel momento della dazione. Il Pd li pretende sull’unghia, Grasso non ne vuole sentir parlare.

Finirà che Tersite si fa promotore di una raccolta di soldi fra amici, parenti, sodali politici, fan, compagni di Leu. Grasso è patrimonio dell’umanità…

