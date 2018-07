Gli osanna per Miccichè, a freddo. E i sospetti di Tersite, petulante

🔊 Ascolta l'articolo

Sapete bene che la storia ha riservato a Tersite la parte del petulante. E’ una maschera che non potrebbe togliersi nemmeno se volesse. Tersite è quello che la storia ha voluto che fosse, malgré lui…

La petulanza si manifesta in tanti modi. Per esempio, al tempo d’oggi, il petulante non può che essere anche un dietrologo. Ora vi state chiedendo dove vuole andare a parare Tersite? Siete subito serviti: qualche giorno fa le agenzie hanno battuto una serie di comunicato dello stato maggiore di Forza Italia. Non c’era dentro alcuna notizia, la qualcosa non ne fa certo un unicuum. I comunicati senza notizia sono la regola, non l’eccezione, e non riguardasono solo gli azzurri.

In questa circostanza i comunicati contenevano un nulla assai singolare, incensate a favore di Gianfranco Miccichè. Meglio di lui non c’è nessuno, scrivevano di fatto gli stati maggiori. Ecco perché non c’era notizia: è noto che è il primo della classe…nel suo corso.

Davanti ad una filiera di adulazioni, da Francesco Scoma al capogruppo parlamentare, nella testa di Tersite si scatena un terremoto di pensieri, sospetti, opinioni. Perché mai questi signori sentono il bisogno di osannare il loro leader, che copre il doppio ruolo, di Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e di commissario regionale di Forza Italia?

Fino a qualche tempo fa il doppio ruolo aveva incontrato un dissenso piuttosto tenace, conflitto d’interesse, ma dopo la ri-nomina, da parte di Silvio Berlusconi, la fronda si era quietata, fatta eccezione del solito Figuccia e di qualche altro.

Gli osanna sono arrivati “a freddo”, fuori dalle dependance siciliane di Arcore. L’ipotesi più probabile è che ci sia stato un tentativo, magari è ancora in corso, di far mancare il terreno sotto i piedi a Micciché. Resta una illazione, non essendoci nemmeno un indizio che possa giustificare il lavorio sotterraneo.

Tersite non può fare altro che prendere atto che Miccichè viene osannato anche quando non c’è bisogno di farlo e le poltrone non sono in bilico. Un omaggio al capo, perché nessuno dimentichi chi comanda e perché.

