I migranti viaggiano sui gommoni, e muoiono, via twitter

Al tempo del Twitter, i Ministri fanno conoscere con due righe le loro intenzioni. E gli oppositori idem, devono dire la loro con lo stesso mezzo. Così le idee corrono sul filo dei social e tutto comincia e finisce nel mondo virtuale. Un grande buco nero che inghiotte tutto, lo digerisce, lasciandolo intonso chissà dove. Ma non c’è il tempo di cercare, perché un altro tweet cattura nuove attenzioni. E si va avanti così.

Il tweet non è solo una modalità di scrittura e di navigazione sulla rete, è un pre-giudizio, l’antisala del giudizio. Serve a smuovere le cose senza toccare nulla, a creare onde emotive che s’infrangano sul bagnasciuga e si ritirano, placide, dopo avere svolto il loro compito.

Eppure i tweet trasportano anche ordini, disposizioni, programmi. Qualche esempio?

Il tweet recente del il ministro dell’Interno, Matteo Salvini preannuncia una svolta epocale: “Il nostro obiettivo per il futuro è che queste persone, innanzitutto donne e bambini, non partano dai loro Paesi.”

E’ come se avesse annunciato la fine della fame del mondo, una pace duratura, una distribuzione equa delle ricchezze, un mondo giusto e civile. Come riuscirà a non far partire le donne e i bambini, dopo averli rimpatriati?

Salvini, sarà stroncare una volta per tutte la mafia del traffico di esseri umani, riaccompagnare gli immigrati dove sono partiti: “In Italia, e in Europa, entra solo chi ha il permesso”. Manderà l’esercito in Libia per eliminare le bande che organizzano il traffico di esseri umani? Ordinerà di colare a picco i gommoni eliminando i fuggitivi?

Anche le opposizioni scrivono i loro tweet, prendendo in considerazione l’intenzione del Ministro. Restano sul suo terreno, insomma. “Porte in faccia dai Paesi non si raggiungono risultati ottimali. Il sovranismo chiama sovranismo alxando i toni e isolandosi”, scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. ”Con stop soccorsi Ong raddoppiati i migranti morti in mare. “Criminalizzazione dei soccorritori è violenza inaccettabile”, reagisce sul suo profilo Twitter il presidente dei deputati Dem, Graziano Delrio.

L’impostura iniziale è salva. Il tweet, come ogni pregiudizio, compie il suo viaggio, al pari di ogni opinione senza giudizio.

