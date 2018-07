Niente tricolori nei balconi, ma com’è bello il cazzeggio calciofilo quando l’Italia resta a casa

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Con 7.808.000 telespettatori e il 44,3% di share la partita dei Mondiali Russia-Croazia trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri. Rai1 con il film’Love is all you need’ ha ottenuto 2.020.000 telespettatori con il 12,1% di share. Terzo gradino del podio per ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’ che su Rai3 è stato visto da 902.000 telespettatori pari al 5,2% di share.

Se pensate che non ci facciamo gli affari nostri, commentando questa notizia, avete ragione da vendere. Con tutte le questioni “aperte” e le emergenze permanenti, andare a sbattere sugli ascolti tv e sentire il bisogno di commentarle è puro snobismo, forse fuga dalla realtà. Ma così è, e non intendo sottrarmi a questo impeto di fervore calcistico, e non solo.

Intanto la Rai: ha fatto un pessimo servizio a se stessa più che ai telespettatori. Le sue casse si sarebbero impinguate notevolmente se avesse partecipato, con la voglia di vincere, al bando per la concessione televisiva delle partite dei mondiali. I capi del servizio pubblico hanno pensato che usenza l’Italia l’audience si sarebbe assottigliata al punto da non giustificare i costi dell’esborso. Si sono clamorosamente sbagliati, lo share per le partite di calcio si è mantenuto alto e senza precedenti. L’assenza dell’Italia non ha sottratto spettatori. Semmai li ha aumentati.

Com’è possibile? Il quesito è sbagliato. Non solo è possibile, ma vero, altrimenti Mediaset non avrebbe fatto quei numeri da capogiro.

La lungimiranza dei dirigenti Rai in questa circostanza è apparsa davvero modesta. Questa lezione servirà in futuro? Dobbiamo mettere nel novero, per dovere di cronaca, che Putin abbia reso un piccolo favore al suo amico, Silvio Berlusconi, dandogli una mano e che accanto al “lettone” mandato in Sardegna, abbia aggiunto un nuovo e più interessante regalo. Ma questo non assolve la vista corta della TV di Stato, che ha perso soldi e spettatori. Le partite fidelizzano, non dimentichiamolo. E ingrossano le fila degli aficionados nei canali televisivi.

Fatta questa lunga digressione in materia di business, ci tocca di dire qualcosa sull’audience alta di telespettatori per le partite combattute da nazionali straniere. La prima considerazione, la più semplice, è che il calcio piace, è uno spettacolo cui si assiste volentieri. I numeri recenti dimostrano che assistere ad una partita che non vede in campo la squadra del cuore, conquista spettatori. Le onde emozionali non disturbano i telespettatori, che possono gustare il meglio (ed il peggio) del calcio senza essere contaminati dai sentimenti.

Chi scrive ha visto alcune partite ed ha parteggiato, istintivamente,per le squadre più deboli, ma si è inchinato ai gesti atletici delle più forti ed ha finito con il giudicare, il più delle volte, giusto il risultato. E quando mai, con la maglietta dei “nostri” sul terreno di gioco, si riesce ad emanare un verdetto equanime ed equilibrato?

Infine, il cazzeggio post partita, organizzato da Mediaset con il nome di Balalaika. Minchionerie e belle donne, ex calciatori a corto di visibilità, la Jalappas (si scrive così?) e qualche spunto interessante, ma quanto basta per non sottrarsi. Non sono stato travolto dal cazzeggio, che al bar odio e quando viene fatto con serietà mi fa arossire di vergogna per conto terzi, ma mi sono adagiato in poltrona ad ascoltare il segreto dei belgi favolosi, dei francesi planetari ed inglesi risuscitati, di Cavani uomo della provvidenza e Neymar che si rotola sul terreno di gioco ogni volta che lo sfiorano.

Ebbene sì, anche il cazzeggio ho seguito, a dispetto dei soloni della Tv di Stato. La cosa grave è che non mi pento. E’ una medicina che mette in pausa i tormenti della quotidianità, fa pulizia delle tossine assunte e fa andare a nanna con il cervello vuoto, bisognoso di riposo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.