Salvini lunedì da Mattarella, la patata bollente dei 49 mln da restituire

“Lunedì a mezzogiorno incontrerò il Presidente Mattarella. Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per proteggere gli italiani e riportare ordine, rispetto e tranquillità in Italia. Ora e sempre #primagliitaliani”. Su Matteo Salvini, anticipa i temi del colloquio che avrà con il capo dello Stato, su Facebook, ormai divenuto un sociale istituzionale.

Appena una settimana fa, quando la Cassazione decise che la Lega avrebbe dovuto restituire 49 milioni di euro spesi impropriamente (trattandosi di finanziamento pubblico, soldi dei contribuenti). Allora il leader della Lega, oggi anche Ministro dell’Interno, era fuori dalla grazia di Dio, si sentiva vittima di una infamia e del tutto estraneo alla vicenda delle spese improprie, che riguardavano la stagione di Umberto Bossi, i suoi figlioli, e gli investimenti nel settore dei diamanti.

Matteo Salvini riferì che avrebbe affidato al Capo dello Stato la pratica, in quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L’episodio, infatti, poteva essere un tentativo di cancellare un partito dal panorama politico italiano. Quanto ai soli, disse che avrebbe potuto lanciare una raccolta e tacitare lo Stato.

Essendo la vicenda assai ghiotta, gli avversari di Salvini, PD in testa, non si fecero aspettare e chiesero conto e ragione al Ministro dell’Interno, che si rifiutava di rispettare una sentenza della Cassazione. (Ai ladri si può sparare, ed a coloro che s’impossessano del denaro pubblico?)

Intanto dal Quirinale partirono delle precisazioni informali. Non è il quarto grado di giudizio, venne precisato, e perciò non può essere un argomento che giustifichi un colloquio con il Ministro dell’Interno, cui peraltro va lasciata lla porta aperta per qualunque altra ragione, come richiede il ruolo istituzionale.

Chiamati in causa, gli alleati di Salvini, Di Maio in testa, si affrettarono a riferire che Salvini non c’entra niente, era Bossi che aveva speso malamente i soldi, quindi non esisteva alcun problema con la Lega. La cautela e la tolleranza di Luigi Di Maio in uella circostanza apparve sorprendente.Su questi temi fino ad allora era stato un Robespierre in servizio permanente. Il governo, e la sua stabilità, lo aveva guarito?

Ed arriviamo all’ultimo, anzi il penultimo atto, della restituzione dei 49 milioni, cioè il colloquio al Quirinale del Ministro dell’Interno. La versione offerta da Salvini ha reso possibile l’incontro, ma nemmeno le suorine di Sant’Anna dubitano che la richiesta di Salvini resta ancorata allo spiacevole inconveniente della restituzione. Una sceneggiata, dunque? Nemmeno per sogno. Le forme vanno salvate, ma le prese per il c…, no. E non crediamo che sergio Mattarella sia disponibile a rappresentare una sceneggiata.

Che cosa succederà? Il Ministro dell’Interno riferirà il suo operato, senza nulla aggiungere a ciò che i giornali ed i social hanno racocntato nel dettaglio, poi magari nel momento del commiato, un accenno…

