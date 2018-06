Manuale di sopravvivenza alle salvinate. Assicurasi risultati eccellenti

🔊 Ascolta l'articolo

Quando il cognome viene utilizzato per proporre neologismi ed arricchisce la lingua italiana vuol dire che quel cognome appartiene ad un personaggio che ha raggiunto il top. Nel bene o nel male, s’intende. Se poi Crozza decide di imitarlo, la sua consacrazione nella èlite dei potenti è compiuta e il personaggio appartiene ai neologismi. Il Ministro dell’Interno, Matteo salvini, può con pieno merito aspirare ai neologismi, ma è sulla buona strada per la storia.

Grazie alla capacità di persuasione, il Ministro raccoglie consensi, sicché i media sospettano che stia “salvinizzando” i partiti alleati prima e gli italiani poi. Il rovescio della medaglia, però, arriva con l’uso dellla “salvinata”, come sinonimo di minchiata, fregnaccia, sciocchezza, idiozia. Ogni medaglia ha il suo rovescio.

Il cognome in questa fattispecie assume la veste del neologismo concettuale, e resta integro. Viene perciò utilizzato senza modifiche nelle vignette: al bambino di colore nella culla, che non riesce a dormire, mamma (o papà) si rivolgono minacciando di chiamare Salvini. Il Lupo cattivo, insomma.

Scherzi a parte, il Ministro viene accusato di allarmare, eccitare, creare tensione oltre misura. Per questa ragione lo hanno definito il Ministro delle paure. L’aggressività, che lo anima, ha suggerito anche l’espressione “Ministro della guerra”, dicastero che esisteva nel ventennio e che potrebbe essere riproposto insieme alla leva obbligatoria (è una idea recente di Salvini).

Il leader leghista odia il Pd, soprattutto l’altro Matteo, non accetta i vaccini obbligatori, le Navi delle Organizzazioni umanitarie nei nostri porti, i profughi,e detesta Macron in Francia e le autorità maltesi, che non vogliono migranti. Ama Le Pen, Trump, Orban (Ungheria), e i paesi dell’Est che hanno costruito mura per non fare entrare gli stranieri. Non fa mistero di queste sue antipatie, segno di trasparenza. Il suo linguaggio è inequivocabile: lancia moniti, promette sanzioni, punizioni, provvedimenti drastici, cambiamenti rapidi e decisivi. Sono le sue intenzioni che conquistano il popolo, non i fatti. Non è detto che lsiano pregiudizialmente negative: cura le paure instillando paura. Come si fa con i veleni, che possono essere assunti a dosi infime per ottenere anticorpi. A riprova della bonomia delle intenzioni, occorre citare un episodio. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo giudizio sul Ministro all’Economia, Tria, allineato di fatto su Bruxelles, ha risposto che con lui non si può litigare, qualunque cosa dica. Per via della bonomia o della linea molto moderata illustrata da Tria? La rinuncia alla “violenza” verbale è palese, plateale, e nasce da una volontà umanitaria.

Gli avversari di Salvini non hanno una ricetta comune per frenare la sua irruenza. C’è chi lo accusa di razzismo e chi di fascismo. C’è chi spera che la sua politica muscolare imploda prima che faccia grandi danni. Dissenso unanime provoca l’atteggiamento di chi si gode lo spettacolo mangiando i pop corn.

Stando così le cose forse bisogna strappare alla politica la questione e realizzare un sistema immunitario che regali la sopportabilità delle salvinate almeno a coloro che non subiscono danni immediati dalle salvinate. Per chi rimane in balia delle sue decisioni nel mediterraneo, non basta. Ma un manualetto, riservato a chi non c’entra, può essere di qualche utilità. Non c’è bisogno di inventarlo di sana pianta, perché ci sono anticorpi che valgono bene qualunque sia la malattia da debellare.

Grazie a questa considerazione abbiamo ciò che fa al caso nostro, utilizzando alcuni acorgimenti indirizzati a quanti hanno la paura di volare. Ecco, dunque, consigli e rimedi pratici dello staff di Bioequilibrium che possono migliorare l’umore eccitato dal Ministro dell’Interno:

1) Chiedere informazioni in giro ogni qualvolta si ascolta una sparata di Salvini: a volte può succedere che a scatenare la paura siano interpretazioni erronee di normali avvenimenti collegati al monito, annuncio, provvedimento del Ministro, quindi informarsi potrebbe essere utile a diminuire l’ansia.

2) Evitare sostanze eccitanti accuratamente, qualsiasi sostanza eccitante prima sfogliare i social, i siti d’informazione, i giornali cartacei, o di sedere in poltrona davanti alla tv per vedere i telegiornali. E’ bene ricordare che alcune bevande come il caffè non sono d’aiuto nelle situazioni di stress o ansia.

3) Pensare ad altro: evitare di pensare ossessivamente alle cazzate di Salvini, alimentando così l’ansia e la paura. Non è facile, ma bisogna provarci.

4) Tentare di dormire in maniera regolare; la mancanza di sonno potrebbe accentuare lo stato di alterazione fisiologica legata alla paura instillata da Salvini.

5) Affidarsi a siti autorevoli per verificare la natura delle salvinate. Nel caso in cui si è in aereo e si sente la paura per l’ultima salvinata, bisogna cercare di non lasciarsi prendere dal panico e rendere nota la situazione al personale di bordo, riferendo che si è sotto attacco d’ansia a causa di Salvini. Stuart ed hostess, infatti, sono perfettamente addestrati ad intervenire e sapranno come aiutare

6) Nel caso in cui gli accorgimenti sopra illustrati non abbiano buon esito, frequentare un corso specifico.

