La guerra invisibile dei peones. Sono loro i veri vincitori

E’ probabile che siano stati i peones, che non hanno voce, a farsi sentire. Hanno indicato la rotta, ed atteso gli eventi. Nelle sedi opportune, senza urlare né gesticolare, hanno suscitato l’attenzione cui aspiravano. I media non hanno riferito nemmeno una delle loro parole, non fanno notizia. E non hanno dato conto della loro presenza. Hanno inseguito Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Carlo Cottarelli e Giuseppe Conte. Occhi ed orecchi sul Quirinale, naturalmente.

Non sapremo mai quanta parte hanno avuto nell’happy end, né quali peones, fra loro, hanno raggiunto i capi. Non sapremo nemmeno quale ruolo hanno giocato Beppe Grillo o Davide Casaleggio nella svolta che ha riportato Giuseppe Conte a Roma, sospendendo le sue lezioni. Certo, quel monito– come chiamarlo diversamente? – l’invito a stare calmi perché è “politica”, la dice tutta sul carisma di cui gode il personaggio. Luigi Di Maio pronunciava il suo j’accuse verso il Quirinale, la parlamentarizzazione della crisi, l’impeachment, e chiamava a raccolta le truppe cammellate, mentre Matteo Salvini minacciava la marcetta su Roma il giorno della festa della Repubblica. Nel campo del Nemico, invece, si gettava il cuore oltre l’ostacolo. IoStoConMattarella, l’hastag, faceva finalmente vibrare i cuori dem come non capitava da lustri. Ci si preparava allo scontro, quando il Presidente della Repubblica, malgrado lui, recitava la parte dell’Uomo Forte. Paolo Savona non lo voglio. E’ bastato, come sappiamo, che cambiasse poltrona, dal potente Dicastero dell’Economia al “senza portafoglio” degli Affari europei, perché si sedasse la piazza e il Quirinale tornasse alla moral suasion. Un finale all’italiana? Certo, anche quello, ma i peones c’erano sempre, nei luoghi più impensati. Non solo nei corridoi di Palazzo Madama e Montecitorio, magari davanti alla graziosa villetta in cui abita Beppe Grillo, nella sua adorata Liguria. O nel grande vuoto della Rete, fra le braccia di Rousseau, che fingeva di assopirsi.

Nessuno ha sbattuto i pugni sul tavolo, né ha fatto conoscere scompostamente le sue ragioni: una campagna elettorale infuocata, costata lacrime e sangue, non può essere cancellata a causa delle ambizioni (sproporzionate) di Matteo Salvini, o di Luigino Di Maio. Perciò bisognava rimettere la nave sulla rotta.

I sondaggi sono stati il Nemico numero uno dei peones. Raccontavano dell’allargamento quotidiano di consensi a favore della Lega, corteggiavano Matteo Salvini, lo invitavano a puntare sulla posta più alta, il ritorno alle urne con una montagna di suffragi, la conquista del Palazzo insomma. Deve essere stata dura la disputa sotto banco, fare arrivare in Via Bellerio l’invito a non farsi sedurre dalle opinioni volatili dell’uomo della strada, ed approfittare invece della dotazione generosamente concessa dal popolo il 4 marzo.

Il Nemico invisibile, il sondaggista, non è stato battuto, ma zittito. Tutte le volte che nella storia Davide riesce ad avere ragione di Golia, l’evento entra nei libri di scuola. Ai peones non è concesso nemmeno questo. Per vincere non devono esserci. Né prima né dopo la battaglia.

