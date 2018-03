Figuccia tesse la tela, fa il suo movimento e tiene Miccichè nel mirino

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ogni volta che nasce un partito nuovo o un movimento, nelle ore successive mi viene il fuoco di Sant’Antonio. Spuntano bollicine e arrossamenti in ogni parte del corpo e sono costretto a ricorrere alle cure del dermatologo. Per fortuna è un mio amico e sa che cosa dirmi. Sostiene che sono la prova provata del fatto che a comandare sul corpo non è la testa, ma lo stomaco. Somatizzo la nascita del partito nuovo. Non contento della ramanzina, mette il coltello sulla piaga.

“Un altro partito di sinistra, osserva sornione, anche stavolta. E’ quello che ti fa esplodere il fuoco di S.Antonio”.

“No,” gli ho detto, “la sinistra non c’entra. Né la destra o il centro.”

“E allora”, ha esclamato.

“Allora un cazzo”, ho reagito per sfogarmi. “Ne ha lanciato uno Vincenzo Figuccia, il nemico giurato di Gianfranco Micciché.

“L’ha lanciato, chissà dove finisce…”

“Che fai, giochi con le parole?”, l’ho rimproverato. “Sappi che l’avevo previsto: sarebbe finita così, avrebbe fatto il suo partito”.

“Non può andare lontano”, ha osservato serio il dermatologo, simulando buonsenso che non possiede.

“Figuccia va sano e va lontano, ti sbagli”, gli ho fatto notare. “E’ andato a rendere omaggio a Biagio Conte e l’hanno ripreso le telecamere. Le sue fotografie con quel sant’uomo hanno fatto il giro del mondo. In più si è scelto il nemico giusto, il Presidente dell’Ars. Furbissimo. Il migliore nemico che c’era sulla piazza. Miccichè regala ogni giorno motivo di lagnanza. Più per le cose che dice che quelle che fa…Vincenzino non s’inventa niente, lavora di sponda. E pianifica, programma. Costruisce la sua tela del ragno. Sulità è santità…”

“Che vuol dire sulità è santità?”

“Vuol dire che la solitudine in Assemblea regionale, oggi come oggi, offre la marcia in più. Sei l’ago della bilancia. Musumeci deve chiederti il permesso prima di prendere una iniziativa parlamentare. La maggioranza si regge su un voto”

“Tersite ora recita la parte del politologo con il suo medico di fiducia”, ha replicato il dermatologo. “Mi fai ridere. Ti scordi di Cateno. Cateno De Luca. Battitore libero. Le sue foto con la pecora hanno avuto lo stesso successo di quelle di Figuccia con Biagio Conte. Se Musumeci deve telefonare a Figuccia, vuol dire che poi gli tocca di fare il numero telefonico di Cateno”

“Sarai un grande dermatologo”, ho replicato, “ma di Musumeci non hai capito niente. Il governatore non chiama nessuno. E’ uno tutto d’un pezzo. Figuccia si fa il partito dentro l’Udc. Che non c’è più, ma è come se ci fosse perché la sigla è sopravvissuta. E se c’è la sigla, vuol dire che c’è il partito. Figuccia è immenso…”

“Figuccia sarebbe allora come le piante carnivore”, a quel punto ha commentato sarcastico l’ineffabile dermatologo. “Entrano a contatto con qualcuno e lo cannibalizzano.”

“Vincenzino è figlio del suo tempo”, ho risposto.”Appena avrà lavorato al fianco Miccichè, si dedicherà a Matteo Salvini, che ha conquistato un pezzo di Sicilia. Ha lanciato il suo movimento sicilianista per armarsi. Vincenzino ha scoperto una strada nuova per ottenere risorse, l’insularità. Basta metterla nella Costituzione ed è fatta. Chi può negare che la Sicilia è un’Isola? Siamo così abituati al mare che non non ci accorgiamo nemmeno di stare dove stiamo. Come fa Matteo Salvini a negare che abitiamo in un Isola?”

“Quel Figuccia è una volpe, caro Tersite. Finisce che mi metto sotto il suo ombrello e concorro ad una direzione sanitaria…Ho saputo che c’è un posto libero”

“Non hai speranze. Il governatore si spezza ma non si piega. Frangar, non flectar, ricordati. E Vincenzino è uno con la testa che ci cammina. Non attacca frontalmente. Dopo 24 ore è scappato dall’assessorato ai rifiuti, ringraziando Musumeci. Si sarà fatto i calcoli: qui, o finisco in galera o mi gettano nella munnizza. Se non ce l’hanno fatta magistrati e prefetti, come poteva farcela lui? Una trappola. Si è fatto la croce con la mano manca, ed ha deciso di trasformare la famiglia in partito. E poi qualcuno dubita che la Sicilia sia un laboratorio politico”

“Sono basito, caro Tersite. Ora si spiega il fuoco di Sant’Antonio. Hai delle premonizioni?”

“Macché, né premonizioni, né soffiate. Vincenzino Figuccia è un libro aperto. Ti ricordi che il suo digiuno aveva gli stessi orari del Ramadan? Ti ricordi che riceveva nella sua tenda da digiunatore davanti Palazzo d’Orleans ex Presidenti della Regione e del Senato? E’ allora che ho capito tutto: Vincenzino si caricherà sulle spalle il peso della sua terra. Leggi il suo logo: CambiAmo la Sicilia. Irresistibile. La “A” centrale in maiuscolo. Il cambio e l’amore. Convergenze ineludibili. E’ unico…”

“Le bollicine sulle spalle sono scomparse”, mi ha avvertito il dermatologo. Ero soddisfatto di me e quella discussione mi faceva sentir bene, non posso negarlo. “Il Fuoco di Sant’Antonio l’hai domato da solo”, ha continuato. “Somatizzi con la velocità di Italo”.

“Una questione di pelle. E’ vero, somatizzo. CambiAmo la Sicilia punta sulla infrastrutturazione materiale e immateriale della Sicilia. Deve essere questa la chiave di tutto.“

Il dermatologo a quel punto mi ha voltato le spalle e se n’è andato come se l’avessi offeso di brutto. E’ uno strano, non c’è che fare.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.