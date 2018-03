In difesa di Tersite, calunniato dal giornalista Omero. Petizione all’Ordine di Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Il sottoscritto ha adottato un nome onorato, Tersite, per firmare i suoi articoli e cimentarsi nella professione. Una scelta consapevole cui non intende abiurare nonostante prevalga la cattiva considerazione verso colui che per primo portò questo nome 2500 anni fa. Chi ha completato il ciclo di studi, infatti, conserva l’idea che sia sinonimo di codardia. Tersite ha sopportato questa infamia e non ha mai trovato alcuno che avesse il buonsenso e la voglia di ridargli l’onore tolto da un cronista dell’epoca, venduto ai potenti.

Se ci fossero stati i grillini già al tempo della guerra di Troia, con il cavolo che il giornalista sarebbe sopravvissuto alla sua infamia. Ma sono arrivati tanti anni dopo, e quindi vanno chiusi i conti con la storia e con la dignità di un uomo mascariato ingiustamente.

E’ arrivata l’ora di restituire a Tersite quel che gli appartiene, la dignità, e di far pagare al giornalista, che si firmava con il nome di Omero, il prezzo della sua oltraggiosa calunnia e delle sue omissioni.

Il fatto che il giornalista-poeta Omero scrivesse in versi non può considerarsi fattore dirimente. Questa circostanza, cioè l’arte poetica, non può costituire motivo di indulgenza, perché il danno è comunque fatto, ed è stato subito per quasi tremila anni. Allora i giornalisti poetavano e suonavano la cetra per farsi ascoltare. In più vanno posti in giusta luce i motivi abietti della calunnia: il signor Omero infamò Tersite per ingraziarsi Agamennone, Ulisse e tutti gli altri capi, ed ottenere popolarità e prebende.

Mi rivolgo perciò, per competenza territoriale, all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, erede legittimo dei migranti greci approdati sulle coste isolane, al fine di sanare il torto. La prescrizione non è ammessa perché la calunnia fu perpetrata ai danni di Tersite anche attraverso coloro che, come lo scrivente, in piena libertà, hanno adottato tale nome e sono per ciò stesso sospettati di vigliaccheria.

Nell’invitare il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia a procedere, com’è loro dovere, il sottoscritto fa presente quanto segue:

1) il soldato semplice Tersite ha esternato il suo dissenso sulla permanenza a Troia dopo nove anni di guerra, perché il parere gli fu pubblicamente richiesto dall’Odisseo. Fu cioè autorizzato a parlare e se ne servì;

2)Tersite, nell’esternare la sua opinione, che fosse cioè arrivato il tempo di tornare a casa, non mancò di rispetto ad alcuno, anzi credette fosse questa l’intenzione del grande capo Agamennone;

il soldato semplice Tersite non fece alcun riferimento ai motivi della sciagurata guerra, cioè alla fuga di Elena dal letto di Agamennone, per non far torto al suo comandante in capo, nonostante avesse vissuto in passato un episodio analogo con la propria moglie;

tutti i soldati semplici come Tersite pensavano di avere pagato abbastanza per portare a casa la signora Elena e ridarla ad Agamennone, mai e poi mai avrebbero preteso la restituzione della loro moglie dopo anni di convivenza con il signor Paride di sua propria volontà;

il soldato semplice Tersite subì le bastonate di Ulisse e la derisione dei suoi compagni d’arme, loro sì codardi perché pensavano ciò che il soldato semplice Tersite aveva sentito il bisogno di dire, e non ebbero l’animo di rivelare;

il giornalista poeta Omero ha rappresentato l’episodio come un gesto di codardia, e invece era un gesto di responsabilità, essendo trascorsi nove anni di guerra e apparisse perciò del tutto comprensibile la voglia di ritorno a casa, non fosse altro per il fatto che le mogli dei soldati semplici mandati in guerra in nove anni avrebbero potuto avere tutte le ragioni di questo mondo per giacere con qualcuno di loro piacimento.

Tersite tornò a casa cornuto e mazziato, mentre la signora moglie del bastonatore Ulisse, avendo servi e denaro a disposizione, filava la tela e intratteneva i principi.

Ciò premesso:

al soldato semplice Tersite deve essere restituito l’onore: non fu codardo, ma coraggioso e saggio, dando voce ai bisogno della truppa, stanca della guerra e desiderosa di tornare a casa;

al giornalista Omero, incantatore di lettori con i suoi versi, deve essere comminata la censura, affinché sia di monito a coloro che fanno il suo mestiere senza rispettare il codice etico, infangando la dignità delle persone per far piacere ai potenti;

l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia trarrebbe grande vantaggio da una revisione dei fatti, guadagnandone una immagine deteriorata dal uno insopportabile zelo corporativo, che finisce con il coprire fatti e misfatti compiuti da signori come Omero, che non possono vantare nemmeno l’indulgenza della buona scrittura;

Lo scrivente è certo che le sensibilità prevalenti del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti colgano il valore della perorazione. Per queste ragioni attende, fiducioso, che venga compiuto un atto di giustizia, seppure con tanto ritardo.

