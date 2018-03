Dal feudalesimo al franchising, dalla bandiera al logo. I partiti con il marchio di fabbrica

🔊 Ascolta l'articolo

Cari amici, ho capito tutto. La Terza Repubblica è nata dopo avere attraversato le paludi vietnamite e l’arcipelago delle Bermude. Una selezione naturale su cui Mr Darween non aveva fatto mente locale, perché la scimmia che è diventata uomo non c’entra niente. E’ il mercato che ha modificato le nostre facce, le gambe, il cuore e la testa, non l’evoluzione. La politica che è una delle tante maniere con cui gli uomini si relazionano, è arrivata al franchising dopo un lungo feudalesimo. Prima comandavano i baroni, ora comanda il marchio; prima bisognava appartenere al barone, ora siamo tutti liberi di fare quel che ci piace, di cambiare il marchio e venderci sotto altro marchio. Perché una cosa è sicura, ci vendiamo anche quando crediamo di stare facendo la nostra parte, di avere tutto sotto controllo e di stare raggiungendo il nostro scopo.

La politica è una funzione della nostra esistenza (e scusate se la prendo alla lontana). Durante il feudo – prima e un po’ seconda repubblica – si combatteva e si moriva dietro una bandiera. I baroni ci davano valori e principi cui tenere fede, regole di buone maniere e espedienti per far soldi. Se si rubava, si riservava una buona fetta della refurtiva alla baronia. Il pizzo era dovuto ed il racket dei mafiosi tollerato, perché era una delle forme con cui il sommerso esercitava il governo – si chiamava governo parallelo – della società. I baroni si combattevano tra loro, c’era tanta competizione e gli uomini qualunque potevano avvantaggiarsi della concorrenza per vendersi al migliore offerente.

A un certo punto i baroni hanno stretto la cinghia, dal regno non arrivavano risorse, e quel poco che arrivava erano loro a maneggiarlo. Né regalie, né dividendi. Popolo incazzato. Spuntò dal nulla un ragioniere in canotta bianca che giurava fedeltà all’ampolla piena dell’acqua del fiume Po e fedeltà al pezzo di terra chiamato Padania. Alcuni anni dopo spuntò un simpaticone che mandava a fareinculo e pezzi grossi e raccontava barzellette. Quelli dell’ampolla si riunivano attorno sulla riva del fiume Po, gli altri si radunavano in piazza durante le giornate dei vaffa-day.

Accadde che il feudo sapesse onorare stendardi e mostrare bandiere ma non desse alcun peso alle ampolle e ai vaffa day. Così il feudo ha tirato le cuoia ed è nato il franchising, che si regge con la concessione del Logo. Il padrone si tiene stretto il Logo, lo concede a chi vuole e lo toglie a quelli che vogliono fare di testa loro. Giusto come accadeva nel feudo, ma è un’altra cosa. I baroni ne sanno una più del diavolo. Ce n’è uno, in particolare, che ha annunciato di campare 120 anni, ne ha più di 80 e sta con un piede nel tempo del feudo e con un altro piede nella terza repubblica, sa raccontare le barzellette pure lui, e guarda all’avvenire con il logo e l’ampolla, ottenuta in prestito, a portata di mano.

Il franchising ha vinto le elezioni e fra i loghi che hanno successo c’è ora grande competizione. Per governare però servono i baroni, quel che resta del feudo. Figuriamoci.

Ammainati stendardi e bandiere, alcuni baroni sconfitti mostrano il braccio destro piegato con il pugno chiuso e una mano del braccio sinistro stretta al polso della destra. Sia il braccio destro che quello sinistro guardano verso l’alto. Pare chi si tratti di un segno di dissenso beffardo, ma c’è chi lo descrive come un gesto propiziatorio, una specie di esorcismo che annuncia la resa. Basterà, infatti, allargare i pugni di entrambe le mani mantenendo alte le braccia, ed è fatta. Resa incondizionata.

La partita è in corso. Il vantaggio del franchising sembra incolmabile. Ma la palla, anzi il logo è tradimentoso.

