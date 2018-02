Il voto degli abusivi di indisponibilità: Berlusca “segue” Cordaro

🔊 Ascolta l'articolo

Quando Silvio Berlusconi, interrogato da un giornalista, ha sostenuto l’opportunità di tenere in conto gli abusivi “che si definiscono di necessità”, in tanti sono rimasti a bocca aperta perché a tirare fuori l’argomento, spinosissimo, era stato in Sicilia l’assessore regionale Cordaro.

In verità Cordaro ha richiamato l’attenzione sull’abuso di indisponibilità e potrebbe quindi ingenerare qualche dubbio sul fatto che avesse affrontato lo stesso argomento e che, quindi, ci fosse stato un raccordo fra Cordaro e Berlusconi. Ma l’ex premier ha chiarito che il condono resta tale, comunque venga definito, di necessità o altro, e quindi resta in piedi l’ipotesi che a dettare l’agenda politica sia stato l’assessore Cordaro al mondo variegato del centrodestra, e che quindi Berlusconi abbia accolto con favore il suggerimento arrivato dalla Sicilia che, stando ai sondaggisti sotto copertura, potrebbe consegnare a chi mostra misericordia e tolleranza verso l’abuso edilizio una manciata di voti, che può essere prevista in una forbice che va dal 3 per cento all’8 per cento. Da questa forbice, avvertono gli esperti, bisogna sottrarre i voti persi a causa dei benpensanti, coloro che giudicano l’abuso edilizio un attentato all’ambiente, specialmente alle coste. Siccome l’area del ben pensare non è organizzata e non è altrettanto determinata come gli abusivi di necessità, riuniti in comitati e talvolta promotori di schieramenti politici, l’aggiustamento del vantaggio sposterebbe di due-tre punti percentuali il consenso verso l’area politica tollerante. In definitiva dall’otto per cento si passerebbe al sei per cento. Che è una bella cifra dal momento che potrebbe fare la differenza. Il centrodestra unito dista quattro-cinque punti dal centrosinistra unito, quindi l’abusivismo può spostare il peso della bilancia, determinando gli equilibri parlamentari del Paese.

Ma c’è un problema. Cordaro sarebbe stato ascoltato da Berlusconi, e non da Matteo Salvini, che c’è rimasto male per la marginalità assegnata alla Lega nella maggioranza (il suo deputato regionale, l’unico, non è entrato nel governo Musumeci) .

Il leader leghista, abbandonata la Felpa, ha messo in chiaro che non se ne parla nemmeno di premiare i furbissimi abusivi di necessità o indisponibilità. Niente condono, sanatoria o sinonimi. Al che, Berlusconi, ha fatto sapere di essere stato capito male, non voleva affatto proporre un altro condono, ma perorare la causa degli abusivi di necessità. Una distinzione che sul piano pratico è difficile da individuare, ma nell’enunciazione non può essere negata ex abrupto.

Dopo avere smentito, Berlusconi potrebbe avere avvertito Salvini che è d’accordo con lui, nel senso che è una buona cosa sostenere entrambe le tesi in campagna elettorale, così’ si prendono i voti degli abusivi di necessità, che vanno agli azzurri, e dei benpensanti, difensori della legge e dell’ambiente, che vanno alla Lega. I “sentimenti” si sommano, non si sottraggono. E lo stesso capita con i voti. Ma c’è di più. Grazie ai condoni il voto ha anche la virtù dell’ex voto. Proviamo a spiegare: l’ex voto è la promessa di fare qualcosa per ingraziarsi i Santi o il Padreterno. L’abusivo di indisponibilità, come lo chiama Cordaro, deve in graziarsi i santi che stanno con i piedi a terra. La promessa di voto è un ex voto, in qualche modo. Solo che diventa voto, scheda nell’urna con la preferenza ed il nome giusti, in modo da ingraziarsi il condonatore.

Naturalmente non tutte le ciambelle riescono con il buco. Non basta ingraziarsi il santo, quello con i piedi a terra, per ottenere il miracolo. Ma questo è marginale. L’ex voto, la promessa compie il suo dovere comunque. Una volta regalato il voto, grazie…all’ex voto, il dato è tratto, il Rubicone varcato e chi vuole Dio se lo cerca altrove. Per il condonatore il miracolo è bello e fatto.

Le manifestazioni di pensiero, dunque, raggiungono il risultato, anche quando gli ostacoli impediscono alle volontà di materializzarsi.

Resta, però, la rilevanza dell’episodio. Coltraro ha preceduto Berlusconi e gli ha dato l’abbrivio. E mettono in dubbio l’esistenza del laboratorio politico siciliano. Palermo è un pozzo senza fondo di idee. Se l’abuso di necessità si è trasformato in abuso di indisponibilità, un motivo c’è.

