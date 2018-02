Cambiano i governi, resta il poltronificio. Tempi biblici per tutto, ma per le nomine…

🔊 Ascolta l'articolo

Qualcuno dovrebbe suggerire a Donald Trump di dare uno sguardo a ciò che fa il suo “collega” Nello Musumeci sullo spoils system, invece che attardarsi in improbabili nomine che durano lo spazio di un mattino. Sembra un paradosso è vero, che in un Paese in cui tutto quanto procede con tempi biblici, anche quando si sta per affogare, il poltronificio dispone di poteri magici, la velocità della luce. Il turbo è merito dell’approssimarsi delle urne, sospettano i malpensanti, e può darsi che abbiano ragione. Sta di fatto che nel giro di poche ore sono stati mandati a casa tutti gli amministratori scelti dal precedente governo, a cominciare dai commissari nelle ex province fino a alla Sicilia digitale, dove si trovava l’ex pm Antonio Ingroia. Nessuna eccezione, e nessuna deroga.

Al Cas stavano per approvare i bilanci, e lasciare le carte a posto. Niente da fare: le poltrone andavano conquistate subito. I giorni di campagna elettorale sono pieni di tentazioni. Ed ogni poltrona si paga in termini di consensi o sconsensi.

Tutti in silenzio, o quasi. Gli epurati non avevano padrini in Parlamento regionale. Critiche sul metodo da parte del M5S, e da Liberi e Uguali, ma nulla di più. C’era lo zampino di Rosario Crocetta, che è stato “posato” dal PD e sta facendo il diavolo a quattro per il trattamento di fine rapporto ricevuto.

L’unico che si è posto la domanda è nientemeno Cateno De Luca, il quale non ha niente da perdere. Avendo indossato la maschera del battitore libero, un po’ burlone, un po’ iracondo, non può dismetterla dall’oggi al domani, così ha posto al “suo” Presidente, Musumeci, la domanda di rito: non è che stai facendo minchiate con questo spoils system? Naturalmente nessuno ci ha fatto caso, come altre volte, ed è per questa ragione che Cateno è costretto a fare lo strip tease a Palazzo dei Normanni o a farsi fotografare con le capre per essere preso in considerazione.

Ci sono i “professori” che sommessamente fanno notare che metterci la segretaria al posto di un tecnico potrebbe essere pericoloso, perché c’è anche un problema di continuità amministrativa da osservare. Non è tanto per la segretaria, quanto per la necessità di non togliere le carte dai tavoli prima che si definiscano degli atti considerati urgenti o sottoposti a scadenze.

I professori sono causidici per natura e tagliano il pelo in due quando la cosa non conviene, le loro considerazioni non hanno avuto accesso a Palazo d’Orleans.

C’è dell’altro, però. E non viene dai professori, perché basta leggere quel che le norme prescrivono per rendersi conto che il poltronificio è diventato un tappeto volante, su cui ci si può adagiare a prescindere. Ci riferiamo al decreto legge n.175 del 2016, targato Madia, e per la precisione all’art.11 comma 8, dove si sostiene che non possono essere nominati uomini e donne che fanno parte dell’amministrazione controllante. Insomma, i controllori, cioè la Regione,non possono andare a sedere sulle poltrone “controllate”.

Continuità amministrativa e incompatibilità. In più, c’è un problema di…buon gusto. Dopo essersi strappati i capelli per il commissarificio istituzionalizzato da Rosario Crocetta, ed avere usato, legittimamente peraltro, una fama di uomo delle istituzioni, il governatore ha ceduto alla tentazione di fare piazza pulita alla vigilia delle urne, mandando segretari e capi di gabinetto nel territori occupati fino a ieri dal nemico.

Più che uno spoils system, è parso una invasione: l’arcipelago delle partecipate è stato conquistato manu militare con il pugno di ferro. Ma su questo non c’è affatto da sorprendersi. Musumeci viene da una scuola di pensiero che fa del decisionismo la materia prima. Ha dovuto accettare di tutto e di più per conquistare Palazzo d’Orleans, subendo anche le mattate di Miccichè, ed ora ha creduto che fosse arrivata la sua ora per dimostrare il pugno di ferro dopo il guanto di velluto. Calati juncu che passa la china, insomma.

Qual è il vero Musumeci, quello duttile sobrio e gentile che ne ha fatto una figura istituzionale sopportabile oppure il sergente Douglas che occupa l’isola di Hokinawa con i suoi marines?

Palazzo d’Orleans si prende l’anima e il corpo. C’è chi entra agnello e si trasforma in una tigre del Bengala, e chi entra tigre e diventa agnello. Le colombe mettono gli artigli, e le iene profumano di ciclamino.

Kafka non c’entra niente, lasciate perdere se ci state pensando. La metamorfosi kafkiana fa di un essere umano uno scarafaggio, a questo non siamo arrivati. Ancora.

