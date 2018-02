Iannacci c’è. Quelli che fanno vincere l’odiato Nemico perché sui Valori non si scherza

🔊 Ascolta l'articolo

Quelli che fanno vincere l’odiato Nemico perché sui Valori non si scherza,

quelli che hanno paura di incontrare un nero di notte e poi prendono la macchina ubriachi e vanno a sbattere,

quelli che amano gli italiani e perciò se i migranti annegano in mare non è cosa che ci riguarda,

quelli che proteggono la Cristianità dal contagio islamista e da Papa Francesco che farebbe bene ad ospitare gli stranieri in vaticano,

quelli che il fascismo è morto e sepolto e se la ridono quando fanno il saluto romano o sparano contro i neri,

quelli che c’è l’abusivismo dell’indispensabilità e che è finito quello di necessità,

quelli che si muore una sola volta ma al piacere di sballarsi non si può rinunciare,

quelli che la mafia è ovunque e non la trovano nemmeno a cercarla con il candelino,

quelli che la colpa del razzista di Macerata che spara ce l’hanno i tifosi dei migranti,

quelli che però Giletti ce l’ha con la Sicilia ed i privilegi non esistono,

quelli che hanno paura quando a fare a pezzi una donna è un nero e non un bianco, tanto è cosa di tutti i giorni,

quelli che impugnano Facebook la mattina e vomitano insulti a destra e manca perché il mondo è fatto di degenerati

quelli che io non ci vado a votare nemmeno sotto tortura perché non gli importa niente e poi impazziscono dalla bile perché le strade sono impraticabili e nella loro città non funziona niente,

quelli che il Ponte di Messina stavolta lo facciamo e poi scompaiono dalla circolazione per anni,

quelli che la Padania è la nostra patria ma è meglio prendersi tutta l’Italia invece che un pezzo soltanto,

quelli che “i femmini” su tutte p…, ma mia matre è una santa donna”,

quelli che certe cose non si devono manco pensare, si fanno e basta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.