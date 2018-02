Insidie siciliane per Di Maio: Casaleggiarie, ribellioni, firme false e…

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Comunicati i vincitori ma non ancora (15 giorni dopo) i voti delle Casaleggiarie M5S. Come se in campionato ci dicessero chi ha vinto la partita ma non i goal fatti. #Fidatevidinoi. Il tweeter malandrino di Vittorio Zucconi raggiunge Luigi Di Maio mentre trascorre la sua seconda giornata a Palermo, un tour senza sosta in una terra complicata: firme false, ribellioni,dispiaceri, ma anche successi insperati. Non è una bomba ad orologeria il tweet di Zucconi, piuttosto una miccia accesa, che non può essere spenta senza spenderci tempo e fatica. Fa il suo lavoro mano a mano che ci si riflette sopra.

Per giunta c’è un’altra concomitanza, manco a farlo apposta.Anzi, due. La prima: una candidata rispettabile di Trapani, Vita Di Benedetto, si è ribellata ed ha sparato con il bazooka, rinunciando al posto. Forse non le è piaciuta la collocazione, forse non le è piaciuta la compagna che è stata scelta per rappresentare il popolo grillino (o ex grillino, chissà), certo è che ha vomitato una requisitoria che un qualche legame con il tweeter malandrino ce l’ha, eccome..

“In questo movimento – sentenzia l’ex grillina- i candidati da mettere in lista vengono scelti perché sono amici di qualcuno, perché un portavoce ha garantito per loro. Chi può, chi è vicino ai vertici, cerca di garantire l’elezione dei propri fedeli uomini, organizzando cordate per le votazioni online, denigrando e infangando altri candidati, mentendo spudoratamente, dimostrando tutta l’ipocrisia di un partito che inneggia alla trasparenza ma che poi muove le carte sottobanco”.

C’è un underground, dunque, che gli “estranei” non frequentano, inquietante: attraversarlo regala qualche soddisfazione se tutto fila liscio, ma si pouò subire malandrinate rispetto alle quali Zucconi è un duellante di fioretto.

Certo è che le partite si vincono o si perdono con un risultato, altrimenti vittorie e sconfitte sembrano eventi virtuali. Prendete quel che è successo al Palermo, reduce della partita di Empoli. Una cosa è sapere che i rosanero hanno perso, un’altra che sono stati seppelliti di goal (quattro a zero, cappotto). Meglio sarebbe stato non avere notizia del punteggio, ma “senza” assomiglia ad una poresa in giro. Ne converrete, no?

L’altra concomitanza, per finire: udienza in tribunale, il funzionario della Digos, Giovanni Pampillonia, teste a carico, rivela di avere contato mille firme fasulle nell’apposito registro. Non avrebbero badato…a spese, insomma, i falsificatori.

Luigi Di Maio, incravattatissimo, riupete il suo mantra, sicuro che le insidie non fermeranno i suoi elettori siciliani, i più incazzati d’Italia, e perciò inevitabilmente grillini.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.