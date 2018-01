Maria Elena, dalle Dolomiti alla Sicilia. Le 4 Leggi di Crozza per le elezioni

🔊 Ascolta l'articolo

Maurizio Crozza è un mito: cabarettista, filosofo, politologo. Uno nessuno e centomila. Genovese in salsa empedoclina. Pirandello nel posto sbagliato. Ha proposto nella sua ultima comparsata da Fabio Fazio le leggi della sopravvivenza al tempo delle elezioni politiche, riuscendo a farci sbellicare dalle risate con argomenti che avrebbero dovuto farci piangere lacrime come se piovesse. Prima legge: la democrazia in incognito; seconda legge, il catenaccio (vi spieghiamo più avanti); terza legge, la spalmatura; quarta legge, le convergenze contro natura.

Cominciamo dalla prima legge. Maurizio Crozza ha fatto il conto ed ha scoperto che Sergio Mattarella dovrebbe affidare il governo alla coalizione che ha una maggioranza senza saperlo, al popolo cui non frega niente delle proprie sorti . Non è una sciarada. Crozza ha sommato gli elettori che si astengono (il 30 per cento), quelli indecisi (15 per cento), le schede bianche, ed ha scoperto che costituiscono la maggioranza. In incognito.

Seconda legge, il catenaccio. I leader dei maggiori partiti – Renzi e Berlusconi e Grillo (sotto le mentite spoglie di Di Maio) , hanno scelto la tattica della difesa , puntare al “proprio” comunque sia. In lista, nei posti privilegiati, uomini e donne di assoluta fedeltà. Lo scopo? Non avere preblemi quando bisognerà unire le forze in Parlamento. Meglio pochi ma buoni, altrimenti finisce che se ne vanno (entrambi, Renzi e Berlusconi) hanno subito dolorose scissioni) .

Terza legge, la spalmatura. Maria Elena Boschi è candidata “forte” dalle Dolomiti a Capo Passero, in Sicilia. E’ stata spalmata come il Vicks Vaporub, quella cremina che si passa sul petto, massaggiandolo per pulire i bronchi dall’esterno.

Quarta legge, convergenze contro natura. I 5 Stelle hanno due forni, Liberi e Uguali da un lato, e la Lega Nord dall’altro. Gorgonzola e parapendio, niente di più distante. Un caso di labirintite, secondo Crozza. Quelli che venerano la Boldrini e coloro che bruciano il suo fantoccio in piazza.

Se la convergenza dovesse trovare ostacoli, Grillo-Di Maio ha l’arma segreta, il comandante De Falco, quello che ordinò – senza successo – a Schettino di tornare sulla Concordia. Sarà lui a metterli d’accordo. “Salite a bordo, Cazzo”

