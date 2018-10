Massoni all’indice. Dalla Sicilia segnale forte e controverso. Legge coraggiosa o discriminatoria?

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Se questo testo è arrivato in aula – afferma la capogruppo Valentina Zafarana – è anche a causa della carenza di disegni di legge del Governo, confessa Valentina Zafarana, capogruppo parlamentare pentastellata, dopo l’approvazione della legge regionale che impone ai deputati regionali e sindaci siciliani di dichiarare la loro appartenenza alla massoneria. Un riempitivo, dunque. Per Claudio Fava, invece, è il coronamento di una lunga battaglia, che oggi vede la Sicilia antesignana. Poi c’è Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc, che giudica la legge discriminatoria e persecutoria, cattiva e subdola.

E’ giustificato il giubilo di Fava, la tiepida approvazione di Valentina Zafarana, o l’aspra critica della deputata centrista? Trovo del tutto plausibile l’assenza di entusiamo manifestato dalla deputata Zaferana; non del tutto giustificato il giubilo di Fava; sopra le righe, ma legittimo il dissenso della deputata Lo Curto. Non sto dando ragione a tutti, è esattamente il contrario: non mi persuade nessuna delle tre posizioni politiche. Cerco di spiegarne la ragione, se ci riesco.

Sarebbe stato elemento di trasparenza e non solo, un provvedimento legislativo di grande rilevanza politica nella lotta al crimine organizzato, se l’Ars l’avesse approvato negli anni settanta e ottanta, quando nelle logge massoniche si infiltravano illustri capibastone e fra i fratelli c’erano fiori di delinquenti, come documentano montagne di atti processuali.

In Sicilia ne sono successe di cotte e di crude con la massoneria. Basti ricordare la storia tenebrosa del bancarottiere di Patti, Michele Sindona, per decenni considerato un luminare della finanza italoamericana. Venne in Sicilia segretamente, nell’82 credo, mentre lo cercavano a causa delle sue avventurose iniziative finanziarie, e pare che stesse cercando di arruolare la mafia alla causa golpista, che vedeva negli Stati Uniti degli stralunati assertori.

Cosa Nostra stava dentro alcuni gangli vitali dello Stato che le famiglie avrebbero dovuto sfasciare per farne un altro, sicché non bastò il sostegno di alcuni fratelli importanti per fare decollare il progetto, anche perché nel frattempo Oltreoceano si accorsero di stare prendendo l’ennesima cantonata, o comunque di avere sopravvalutato la possibilità che prevalesse il socialcomunismo nel Bel Paese. Bastò il rumore delle catene per stabilizzare, come altre volte. E qualche avvertimento con dinamite e tanto sangue.

Quando all’inizio degli anni Ottanta Miche Sindona s’imbarcava nella sua avventura per riprendersi la fiducia di alcuni pezzi grossi statunitensi, e tornare così ad avere credito, le logge accettavano le cattive compagnie. Sarebbe stato dunque oltremodo utile che con la P2 nella Penisola e Cosa Nostra nell’Isola, si sapesse chi indossava i grembiulini frequentava Palazzo dei Normanni (non solo sugli scranni di sala D’Ercole, anche nell’apparato servente).

Oggi questo pericolo non esiste, o meglio i gruppi di interesse, le lobby, gli influencer che abitano le stanze dei bottoni, non hanno bisogno di una loggia per darsi da fare con successo. Non voglio affermare che sia caduto l’interesse, diciamo pratico, all’appartenenza alla massoneria, perché fra fratelli, per quel che ne so, ci si aiuta con fervore, ma che il bisogno di conoscere i nomi e cognomi dei massoni-parlamentari e sindaci, è scemato. Restano inalterate però le perplessità sull’esistenza di istituzioni legate a riti e tradizioni che sembrano fuori dal tempo e fanno della riservatezza una virtù, ma affrontare con tanto ardore questa battaglia per la registrazione dei deputati massoni appare fuori misura. E in qualche modo sa anche di punizione postuma. Una condanna eseguita fuori tempo massimo, e per questo ingiusta, dal momento che colpisce un’altra generazione di massoni. Essere obbligati a dichiarare l’appartenenza, differenza di qualunque altra asociazione, è sicuramente discriminatorio, non ci piove.

La vicenda mi ricorda Genco Russo: lo mandarono al confino quando era cieco e non contava più niente. E’ capitato tante volte.

Quanto a Valentina Zafarana, la sua dichiarazione suggerisce più interrogativi. Se t’importa così poco dei deputati massoni iscritti, al punto da affermare che la legge è stata approvata perché non c’era altro da fare a Sala D’0Ercole (“il governo va al rallentatore”), per quale ragione ne hai fato una bandiera di civiltà?

Infine, Claudio Fava. E’ la persona giusta nel posto giusto, giudizio unanime. D’accordo, solo che Fava si guarda indietro a lungo. Il mondo è cambiato e non se n’è accorto? Il Nemico non indossa più i grembiulini, non ne ha bisogno. Ed è, talvolta, inafferrabile. Il narcisismo politico è sempre dietro l’angolo e contagia anche i migliori. Si manifesta in lui più platealmente che in altri a causa del ruolo. Con la conseguenza che, a dispetto di una intelligenza pronta e di una vivacità ineludibile, finisce con il rappresentare una Sicilia virtuosa che non esiste. Non perché sia brutta e cattiva, ma perché in Sicilia, come altrove, il doppio petto ed i colletti bianchi sanno come farsi gli affari loro senza indossare i grembiulini, e magari plaudono ad iniziative che regalano la visione di un mondo “conciliato”, che ostenta l’etica della responsabilità. Vedete come trattiamo i poteri forti, stamo dalla parte giusta ormai…

Il narcipolitichese, insomma, fa brutti scherzi a chi lo pratica fino alle estreme conseguenze.

No, proprio non me la sento di plaudire a questo atto di presunto coraggio dell’Assemblea regionale siciliana. E sapete perché? Infliggere l’onta della registrazione pubblica alla massoneria è stato come penetrare il coltello nel burro. Altro che resistenze.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.