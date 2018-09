75 anni fa, l’8 settembre, con l’armistizio, nasce a Cassibile la Nuova Sicilia E c’è ancora

🔊 Ascolta l'articolo

L’8 settembre 1943 ha segnato la storia della Sicilia, non solo quella del Paese e del mondo occidentale. Alcuni protagonisti delll’armistizio di Cassibile hanno avuto un ruolo centrale negli eventi che seguirono lo sbarco delle truppe alleate. Nell’ultimo conflitto mondiale i legami d’oltreoceano si consolidano attraverso due personaggi, Frank Costello e Angelo Tresca, entrambi italo-americani. Frank Costello accettò di malavoglia il comando di Cosa nostra americana. Era il 1942, Lucky Luciano era finito in galera e Vito Genovese era scappato in Italia: Costello avrebbe preferito curare i suoi affari piuttosto che l’organizzazione. Aveva cervello, e lo usò: propose al Pentagono la disponibilità della mafia a collaborare con le forze alleate per lo sbarco in Sicilia. In cambio ottenne la scarcerazione di Lucky Luciano. Luciano e altri 64 mafiosi, espulsi dall’America dopo la guerra come ricompensa dei servigi resi in Sicilia e nel napoletano, tornarono liberi e rispettati.

L’11 gennaio 1943, il giornalista italo americano Angelo Tresca venne ucciso da un killer. Un colpo di pistola in bocca. Tresca era un radicale anarchico. Tre anni prima, nel ’40, aveva raccontato ad un suo collega del Times l’incontro avuto con Benito Mussolini a Basilea, in Svizzera, quando il Duce era esule. Un ricordo lontano: forse il 1904. Tresca, cacciato via dall’Italia per le sue attività sindacali, prima di raggiungere gli Stati Uniti, aveva soggiornato nella Confederazione. “Mussolini ha tradito la causa”, riferì Tresca al collega del Times. Bastò perché fosse giustiziato. I sospetti caddero su Vito Genovese, che però negò tutto… Erano i giorni in cui Genovese decideva di andarsene in Italia. Genovese divenne amico dei fascisti, e dopo lo sbarco degli alleati, uno dei collaboratori del governatore militare, Charles Poletti e, qualche anno dopo, amico di Salvatore Giuliano, capo dei banditi di Montelepre, separatista, anticomunista e filo americano.

Il lavoro di Costello fu fruttuoso. I mafiosi italo americani entrarono nel controspionaggio, e vennero addestrati nella base alleata di Algeri. Nei mesi che precedettero l’armistizio dell’8 settembre, alcuni ufficiali italiani – un gruppo ristretto – si recarono ad Algeri. Erano siciliani, a cominciare dal più alto in grado, il generale Castellano. Ad essi toccò di partecipare alle trattative per l’armistizio, e mettere così le basi per una intesa che andasse al di là della preparazione dello sbarco. Gli americani avevano deciso di aprire un fronte in Sicilia per accontentare Stalin.

Dal punto di vista strategico, l’operazione militare avrebbe favorito i sovietici. E’logico upporre che gli americani dal canto loro volessero trarre benefici duraturi dall’operazione, stabilendo lungo il confine occidentale una testa di ponte affidabile e duratura proprio nell’isola. Ciò che avvenne prima e durante lo sbarco lo prova: il governatorato militare americano a differenza di quello inglese, non si limitò ad assumere decisioni provvisorie, tipiche dell’esercito di occupazione.

Molti siciliani svolsero un ruolo centrale nel governo dell’economia, della finanza e delle istituzioni dell’tsola. Il dopoguerra fece la fortuna di alcuni siciliani, come l’oscuro Vito Guarrasi e Michele Sindona. A Guarrasi fu affidato il patrimonio della grande famiglia anglo-siciliana dei Whitacker, e questi – a sua volta – lo consegnò in gestione a Michele Sindona, che sarebbe divenuto il perno dei collegamenti fra mafia, finanza, e massoneria.

I servizi segreti statunitensi, il 24 ottobre 1944, riferirono che le logge massoniche aderenti al separatismo, avevano deciso di organizzarsi “per eliminare dal mondo politico italiano tutti i filocomunisti; per finanziare squadre di killer reclutati fra ex fascisti e gangster di professione, utilizzandole per attentati ad alte personalità di governo e per stragi ai danni della popolazione civile sotto false insegne che indichino come responsabili i comunisti” In due documenti del consolato americano a Palermo (21 e 27 novembre) si accenna a “una riunione dei capi della mafia con il generale Castellano per la formazione di gruppi incaricati di favorire l’autonomia… sotto la direzione della mafia”.

Mafia e separatisti si servirono del banditismo. Salvatore Giuliano, imprendibile bandito di Montelepre, faceva politica; decine di sindacalisti e dirigenti della sinistra furono uccisi: fino al 1950 Giuliano terrorizzò i nemici del nuovo potere nato nel dopoguerra. Il movimento contadino fu decapitato, la mafia consolidò il suo potere e le sinistre subirono una sconfitta elettorale. Solo allora, la strategia della tensione ebbe una pausa, e la mafia consentì l’eliminazione del banditismo, legittimando ulteriormente il suo ruolo normalizzatore.

Torniamo indietro. Il corso di addestramento americano fu affidato a Max Corvo e ad un altro boss. Vi avevano partecipato ufficiali italiani. Uno di essi, presente alla firma dell’armistizio a Cassibile, accanto al generale Castellano, nei primi mesi del ’60, sarebbe divenuto consigliere discreto ma potente di Enrico Mattei, Vito Guarrasi. E trenta anni dopo, consigliere delle imprese che gestivano i grandi appalti di Palermo. Mattei si era fidato dell’uomo sbagliato?

In una nota informativa della questura, del 1950, Vito Guarrasi è un capitano dell’esercito richiamato dal fronte libico. “E’ stato con Roatta nel SIM e nel 1943 ha partecipato alle trattative dell’armistizio di Cassibile…”. In un rapporto redatto il 27 novembre 1944 dal console generale americano a Palermo, Alfred T Nester, con la dicitura “segreto”, indirizzato al segretario di stato americano ed avente come oggetto la “Formation of group favouring Autonomy of Sicily under direction of Maffia”, Nester scriveva, fra l’altro, che “il problema del separatismo e della autonomia regionale siciliana era stato discusso congiuntamente agli alti ufficiali americani e persone “intese” dell’isola che venivano così indicate: generale Giuseppe Castellani, tale Calogero Vizzini «padrone della mafia in Sicilia», Virgilio Nasi «boss di Trapani», Calogero Volpe medico, Vito Guarrasi avvocato, Vito Foderà, agricoltore.

Un appunto “riservatissimo” redatto da un funzionario della Questura di Palermo, datato 1951, indicava in Guarrasi il probabile detentore del vero memoriale di Salvatore Giuliano. Gli uomini del dopoguerra, come Guarrasi, rafforzano il loro potere con il governo Milazzo, nonostante esso sia nato con il voto dei comunisti. I comunisti non contarono molto, ma furono appagati dall’opportunità che Silvio Milazzo gli aveva offerto: la DC poteva essere messa da parte, era possibile innescare un meccanismo politico…Milazzo sceglie Guarrasi, come consulente. L’Ente Minerario Siciliano, a quel tempo, è presieduto dal partigiano Graziano Verzotto, che si fida di Vito Guarrasi, quanto Milazzo.

Si realizzano le condizioni per una nuova stagione dell’EMS: Verzotto propone il metanodotto con l’Algeria, firma accordi con la potente Orinoco, sfascia alcuni patti assunti con l’E.N.I. di Enrico Mattei e versa i miliardi “in nero” nelle casse della Banca Privata di Michele Sindona.

Guarrasi e Sindona muovono i primi passi in Sicilia nel dopoguerra; il primo affida a Michele Sindona il patrimonio Whitacker, quando gli americani governano l’Isola. Il 12 ottobre 1964 Sindona partecipa ad una riunione dei capi di Cosa nostra all’Hotel des Palmes di Palermo. C’è Genco Russo, Capo della mafia siciliana dopo la morte di don Calò Vizzini. E Santo Sorge, Carmine Galante, i boss italo-americani… Sindona diventa così il finanziere di Cosa nostra. Negli USA s’impossessa di importanti istituti di credito. I Servizi americani cominciano ad affidargli incarichi importanti. Frequenta in Italia l’ufficio romano del colonnello Rocca, capo delle ricerche economiche ed industriali. Un ufficio nato per tutelare i brevetti delle aziende italiane, in realtà una copertura per l’attività dei servizi segreti, che sarebbe servita al piano demagnetize, ispirato dal capo del Sifar, generale Giovanni De Lorenzo.

L’8 settembre 1943 nasce la Sicilia del dopoguerra. Un mare pieno di squali nel quale nuotano, loro malgrado anche persone per bene.

