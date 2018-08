Diciotti, lo scambio dei ruoli. Miccichè a Palazzo d’Orleans, e Musumeci…

🔊 Ascolta l'articolo

Sarebbe dovuto accadere il contrario, che Nello Musumeci si facesse coinvolgere, dicendo la sua e recandosi a Catania, dall’odissea dei migranti e dei marinai della Diciotti, e che Gianfranco Miccichè facesse la sua parte a Palazzo dei Normanni, magari dedicando una seduta d’aula all’emergenza umanitaria che vede la Sicilia, frontiera d’Europa, in prima linea, ed i politici siciliani tristemente dietro le quinte, ultimi della classe. Invece si sono scambiati i ruoli. Miccichè ha preso di petto il Ministro dell’Interno, gratificandolo di un epiteto inconsueto – e così facendo si è preso una giornata di gloria – mentre Nello Musumeci ha osservato il silenzio più totale, ai limiti del “sacrificio” per uno come lui, abituato a dire la sua in ogni circostanza, specie nei decenni di opposizione all’Ars. Pontida, che il governatore ha raggiunto, è molto più distante della “sua” Catania…

Non è un gioco delle parti, né un teatrino organizzato a tavolino. Sulla Diciotti a Catania ci sono tante stranezze, come quella che vede il Procuratore di Agrigento, Patronaggio, intervenire con grande determinazione, e il Procuratore di Catania, Zuccaro, rimanere fuori dalla disputa giudiziaria, nonostante fosse coinvolto, per ragioni territoriali, almeno quanto il suo collega, Patronaggio.

Il fatto è che sull’emergenza umanitaria e sulle politiche per affrontarla l’Italia è spaccata in due, e gli schieramenti attraversano ogni settore della società, oltre che ogni partito, con alcune eccezioni (a sinistra, ma anche a destra, seppur meno). Da una parte troviamo quelli che vorrebbero dare una lezione all’Europa, che chiude le porte o apre solo uno spiraglio, e quindi ritengono utile usare ostaggi umani per raggiungere l’obiettivo, dall’altra quanti hanno a cuore il sostegno degli sventurati e vogliono trovare una risposta dignitosa ai bisogni di chi scappa per le guerre, la fame, la libertà (fanno davvero ribrezzo quelli che distinguono fra la guerra e la fame…).

Spiegare i comportamenti politici del Presidente dell’Assemblea e del Presidenza della Regione siciliana in questa chiave, però, ci farebbe volare troppo in alto, provocando delle vertigini, ma non v’è dubbio che Musumeci ha verso la Lega (per vicinanza politica), e il governo grilloverde (per scelta istituzionale) una attenzione ben maggiore di Gianfranco Miccichè, che non ha avuto peli sulla lingua giudicando l’operato del Ministro degli Interni.

Forza Italia è stata emarginata dalle scelte del Carroccio, che macina consensi specie nell’ambito del centrodestra, fagocitando gli azzurri, e deve trovare un equilibrio fra il bisogno di dimostrare l’errore politico e quello di tenere in piedi l’ultimo filo sottile di un’alleanza che ormai non regge sia per i fatti incontrovertibili che l’hanno ridotta a pezzi sia per ragioni culturali e di convenienza. La ricerca di un equilibrio non sta nelle corde di un personaggio, come Gianfranco Miccichè, incapace di tagliare il pelo in quattro. La necessità di non schierarsi, invece, pur contraddicendo in qualche misura una storia politica personale, costituisce una priorità a Palazzo d’Orleans.

Possibile che un dibattito sull’emergenza umanitaria e l’esodo epocale, con la Sicilia in prima linea, sia riservato agli umori e interessi prevalenti di Miccichè e Musumeci, e non veda l’Assemblea regionale trovare il tempo ed il modo per esprimere una posizione? A che serve mugugnare sulla specialità dell’Autonomia e sulla decadenza del Parlamento regionale, se non si ha nemmeno la voglia (e le buone ragioni) di confrontarsi su temi che i siciliani vivono in prima persona e che sono di livello planetario?

Negli Anni cinquanta l’Ars fu il primo Parlamento a dibattere il problema dell’armamento nucleare e votò una mozione contro l’atomica. Naturalmente, non ebbe alcun effetto pratico, ma talvolta anche un atteggiamento decoubertiniano, partecipare, può regalare frutti insperati. Si tratta di far sapere di esserci, vivaddio. E’ un dovere, oltre che un diritto.

