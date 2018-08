Attentato alle libertà del Capo dello Stato, la Procura procede. E i Servizi consegnano le carte

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Procura della Repubblica di Roma procede contro ignoti per attentato alle libertà del Presidente della Repubblica e offesa al prestigio del Capo dello Stato. Due reati che prevedono pene pesanti. Il Capo del DIS, l’intelligence civile, Alessandro Pansa, consegna al Copasi, comitato parlamentare sull’attività dei servizi segreti, una relazione sull’attacco contro Sergio Mattarella la notte fra il 27 e il 28 maggio, alcune ore dopo la decisione del Colle di non accogliere la proposta del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, di affidare a Paolo savona il Dicastero dell’Economia.

Secondo alcune anticipazioni, proposte dal Corriere della Sera, Pansa tenderebbe ad escludere un coinvolgimento diretto dei troller russi nella vicenda, ma non potrebbe escludere che la regia dell’intera operazione politica, di stanza a Milano ( qui lo snodo dati e la creazione dell’account), si sia appoggiata a società specializzate estere, che avrebbero sede in Estonia e Israele. Gli israeliani competono con i russi nellle tecnologie per la sicurezza (e quindi nelle pratiche di hackeraggio), le repubbliche dell’Est, come l’Estonia hanno raggiunto rivelli ragguardevoli nel campo.

Il quadro, quindi, sarebbe abbastanza credibile: una regia politica in Italia, a Milano, ed il supporto (risorse e competenze) di esperti internazionali (russi, israeliani o estoni). L’operazione della notte del 27 maggio, tra l’altro, ha molti precedenti. Uno studio della Fondazione Bruno Kessler ha analizzato l’uso di account automatici durante la campagna elettorale del 4 marzo “Sono stati centrali per le interazioni e per la capacità di promuovere singoli hashtag”, affermano i ricercatori

La vicenda, comunque, può avere svolte imprevedibili, sia di natura politica quanto di natura giudiziaria. La Procura della Repubblica ritiene che l’avere “bombardato” il Paese con migliaia di twitter e messaggi per chiedere le dimissioni del Capo dello Stato possa individuare due reati, uno dei quali, attentato alle libertà del Presidente della Repubblica, di estrema gravità, e di potere perciò perseguire gli ignoti “sobillatori” ove venissero identificati (mandanti ed esecutori).

In quei giorni, però, avvenne dell’altro. L’attacco con 400 profili finti avveniva al traino di posizioni politiche pubbliche da parte di importanti esponenti della maggioranza di governo. Uno dei leaders, l’attuale vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annunciò una iniziativa in Parlamento contro Sergio Mattarella, la “messa sotto accusa” per tradimento della Costituzione. Di Maio avrebbe cambiato opinione nei giorni successivi, ribadendo fiducia nel Capo dello Stato, in concomitanza di una ripresa del complesso lavoro di ricucitura con il Colle dopo il caso Savona, ma resta il fatto che questa scelta, “addolcita” da un intervento di Beppe Grillo, fu spiegata in mille salse in quelle ore e fece ritrenere che si facesse sul serio, eccome.

Il bombardamento di twitter non canalizzava frantasiose richieste né svolgeva pressioni “indebite”, ma si proponeva di creare una opinione pubblica favorevole alla richiesta di impeachment autorevolmente annunciata. Si può perseguire gli esecutori e giudicare normale dialettica politica la richiesta di “messa sotto accusa”? Chiedere le dimissioni del Capo dello Stato, pur con falsi twitter, è più grave che annunciare la messa sotto accusa? Sul piano politico, e non solo, fu esercitata una forte pressione sul Colle con l’annuncio, senza precedenti, di impeachment da parte del leader del partito di maggioranza relativa in Parlamento.

Questo non vuol dire, ovviamente, che ci sia un collegamento fra il bombardamento con finti messaggi e la presa di posizione del leader del M5S, estraneo alla notte del 27-28 maggio, ma che l’iniziativa della Procura di Roma si scontra con una realtà complessa le cui implicazioni, allo stato, non sono tutte prevedibili.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.