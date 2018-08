L’attacco a Mattarella, il cerchio si stringe. Milano lo snodo dati dei finti profili

🔊 Ascolta l'articolo

Il direttore del Dis, Alessandro Pansa, riferirà al Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, i primi risultati dell’indagine che la Polizia Postale e l’intelligence italiana hanno svolto per scoprire mandanti ed esecutori materiali dell’operazione politica contro il Capo dello Stato nella notte del 27 maggio, dopo il “no” del Quirinale alla nomina di Paolo Savona, Ministro dell’Economia.

Il monitoraggio dei 400 profili falsi “costruiti” ad hoc per inviare messaggi che peroravano le dimissioni del Presidente della Repubblica e ne annunciavano la messa in stato d’accusa per tradimento della Costituzione ,è ancora in corso, ma sono già venute fuori delle sconcertanti novità. Intanto alcuni profili utilizzati la notte del 27 maggio sono ancora attivi su Twitter, segno che gli autori, ancora ignoti, dell’attacco, si sentono in una botte di ferro. Inoltre pare che l’attacco abbia avuto il suo nodo strategico a Milano, e non in Russia, come si era sospettato.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi, perché trovare il filo d’Arianna quando si ha a che fare con esperti abilissimi non è affatto semplice, esistono mille modi per mascherare la fonte degli attacchi, così come esistono altrettante procedure per tentare di scoprirli. E’ una guerra che non conosce soste fra “guardie” e “ladri”.

Sui falsi profili indaga anche la Procura di Roma per arrivare alla testa dell’acqua, e conoscere mandanti ed esecutori del piano di destabilizzazione del Colle nel giorno più delicato della formazione del governo. Al Parlamento il capo dell’intelligence Pansa consegnerà un dossier che ricostruisce quanto accaduto la notte tra il 27 e il 28 maggio, scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, il giornale che ha dato per primo la notizia sull’attacco, fornendo anche alcuni particolari dell’operazione,

Il Corriere sembra escludere che i mandanti si siano rivolti alle stesse organizzazioni che hanno operato durante la campagna presidenziale degli Stati Uniti d’America. Questo sospetto ha una logica, visto che gli influenzer russi svolsero una micidiale attività per un lungo periodo, evidenziando una forza d’urto ed una qualità della “pressione” politica di straordinario rilievo, le cui dimensioni non hanno niente a che fare con l’operazione anti-Mattarella del 27 maggio.

Ciò non toglie, tuttavia, che la Russia sia diventata la patria degli hacker e degli influencer più efficaci e che è grazie a queste “armi” informatiche il Cremlino ha conquistato spazi politici internazionali in paesi chiave una volta impensabili.

Il fatto che sia Milano, e non San Pietroburgo o Mosca, il luogo fisico da cui è partito l’attacco,c ioè lo snodo dati e l’account, non derubrica l’episodio, anzi lo rende ancora più inquietante, perché la regia potrebbe essere trovata proprio a casa nostra. Quel bombardamento di tweet comunque non ha nulla a che fare con il Russiagate, cioè con i troll di Mosca utilizzati per influenzare la campagna negli Stati Uniti e sostenere l’elezione di Donald Trump.

“L’obiettivo dell’assalto era fin troppo evidente, spiega il Corriere, “ rilanciare le dichiarazioni pronunciate in quelle ore da Luigi Di Maio che aveva accusato Mattarella di «alto tradimento» per aver causato — escludendo la designazione di Savona — la rinuncia di Giuseppe Conte a formare il governo di M5S e Lega. E così dimostrare come l’opinione pubblica fosse tutta schierata con il capo politico dei grillini, forse nella speranza di convincere il presidente a fare marcia indietro”

“Il primo profilo, rivela il Corriere, sarebbe stato creato con un’iscrizione avvenuta in Italia — quella dello «snodo dati» che si trova a Milano — ma in maniera schermata in modo da far figurare che provenisse dall’estero. Per gli altri account, almeno 150 nei primi minuti, sarebbero stati utilizzati server stranieri: in Estonia o in Israele. Ad agire, è questa la convinzione degli investigatori, sarebbe stata un’unica mano…L’ipotesi più probabile è che abbiano utilizzato il Tor, sistema di comunicazione anonima per internet che consente di navigare in maniera criptata e dunque di non rendere individuabili i soggetti che lo usano.”

La prova di ciò viene dall’uso dell’indirizzo Ip dinamico, che muta a intervalli di tempo programmati e ha la peculiarità di far «rimbalzare» la connessione su server diversi, facendo nascere programmi autonomi che mascherano l’interlocutore lasciando credere che si tratti di una persona. Questi finti profili, precisa la Sarzanini, citando un investigatore (del quale non fa il nome), «hanno pochissimi seguaci, twittano soltanto su uno o due argomenti, in alcuni casi vengono chiusi per poi ricomparire nei momenti ritenuti utili da chi lancia le campagne di assalto contro gli obiettivi istituzionali».

