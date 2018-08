“Affaire Mattarella”, sulla notte del 27 maggio ora indagano magistratura e servizi segreti

🔊 Ascolta l'articolo

Gli attacchi web al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivano a piazzale Clodio. La Procura di Roma apre un fascicolo d’indagine in merito all’azione condotta online da troller russi nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso, quando Mattarella bocciò la candidatura di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Si attende un’informativa della polizia postale. L’indagine sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell’antiterrorismo. Della vicenda si occuperà lunedì anche il Copasir, con l’audizione del Dis, Alessandro Panza, in programma lunedì a Palazzo San Macuto. Si tratta, rilevano fonti qualificate all’Adnkronos, di una seduta già programmata prima del caso, l’audizione di rito al responsabile dell’intelligence italiana come atto di esordio del Comitato parlamentare.

E’ lecito tuttavia aspettarsi che, tra tutti i diversi temi legati alla sicurezza nazionale che verranno dibattuti lunedì al Copasir, ci sia spazio per un approfondimento dedicato agli attacchi via social al Capo dello Stato del 27 maggio scorso, quando si registrarono in pochi minuti circa 400 nuovi profili, tutti riconducibili all’area geografica della Russia, e da questi partirono migliaia di messaggi contro Mattarella.

Gli attacchi sarebbero arrivati da Twitter: sul social infatti si registrarono in pochi minuti circa 400 nuovi profili, tutti riconducibili all’area geografica della Russia, e da questi partirono migliaia di messaggi contro il presidente Mattarella, con insulti e inviti alle dimissioni. Una svolta, dunque.

La notte del 27 maggio era stata presto archiviata nonostante i Servizi di sicurezza avessero, assai probabilmente, ricostruito le procedure seguite nell’attacco al Capo dello Stato, affidato a una folta pattuglia di abilissimi trollers . Nessuno avrebbe potuto immaginare come sarebbe andata a finire in quel clima surriscaldato, perciò sono rimasti i sospetti, sospesi per aria, ed una convivenza di facciata fra i Palazzi del potere. Fino a che il Corriere della Sera non ha pubblicato la notizia sull’isolita attività dei troller russi, oggi al top nella specialità.

Qualche certezza la notte del 27 maggio, comunque, ce la regala: la pattuglia di trollers incaricata di fare la festa a Sergio Mattarella, inondato i social italiani di messaggi e fake per chiedere le sue dimissioni e la “messa sotto accusa”. Sarebbe stato impossibile eseguire un mandato così “speciale” senza una conoscenza rassicurante degli esecutori, sia sulla qualità della prestazione sia sull’affidabilità. Garanzia di segretezza, anzitutto e nessun collegamento con i mandanti.

Se così stanno le cose, vuol dire che esistono luoghi, organizzazioni, strutture e risorse che possono essere utilizzate in qualunque momento, nel caso in cui debba essere sferrato un attacco tempestivo e non pianificato, come il 27 maggio – all’indomani del no di Mattarella a Savona Ministro dell’economia – sia quando c’è da mettere radici e far crescere quanto si è seminato.

Chiunque frequenti una pagina di Facebook o Twitter ha sicuramente individuato alcune militanze “organiche”, che si distinguono da quelle spontanee, per una caratteristica speciale, l’assiduità: sono pochi ma partecipano intensamente agli eventi, battono il ferro finché è caldo: dai migranti, invasori pretenziosi, alle magagne quitidiane ascrivibili al “nemico” politico, vere o false. Sono terminali di una poderosa struttura tentacolare che assolve ad un compito di “finto” volontariato. La fonte e la regia sono lontane, spesso il lavoro consiste nella semplice condivisione di una fake, notizia, immagine video: si seguono regole canoniche, di fatto, marketing puro, come fare la pubblicità ad un detersivo. Ma il “prodotto”, pubblicizzato a pioggia, in modo ripetitivo con contenuti diversi, provoca una specie di lavaggio del cervello, lo stravolgimento del libero convinincimento, l’uso malandrino della notizia falsa o insinuante, che colpisce soprattutto una opinione pubblica sprovvista di conoscenze, informazioni, facilmente monopolizzabile. Le fake sono virali, la struttura, organica al marketing, ben oleata e ben guidata, le risorse inesauribili.

I costi elevati di un’attività così faticosa svolta da esperti suggeriscono che girano tanti soldi nel marketing politico, e spiegano perché a differenza del passato, possono esserci partiti, personaggi, movimenti che nel giro di pochi giorni conquistano consensi a palate, a prescindere dalla bontà delle iniziative e dall’intelligenza del linguaggio. Ed è quest’ultimo dato, la massa di denaro che viene movimentata, il dato più inquietante. Non si è inventato niente. Basta usare con maestria le corde sensibili, il bisogno di sicurezza (fisica, economica), e l’odio sociale, i privilegi di casta ecc. Il messaggio è il mezzo; chi possiede i mezzi di produzione (vecchia intuizione anche questa) e informazioni, può e sa servirsene, ha le carte vincenti in mano.

Vaneggiamenti, sindrome complottistica? Lo diranno le indagini delle autorità inquirenti, che partono dalla notte del 27 maggio. Negli Stati Uniti stanno leccandosi le ferite, sia nel campo liberal quanto fra i conservatori, e non riescono a capacitarsi come abbia fatto Donald Trump a battere l’establishment. In Italia c’è un partito, che ha capovolto la sua linea politica, monopolizza amici e vecchi nemici (i meridionali), e può permettersi di sostenere che è un proditorio attacco politico senza arrossire, pretendere la restituzione di 49 milioni di euro sottratti all’erario.

E’ una valanga che sale, per dirla con quel generale siciliano che nella prima guerra mondiale mandò a morire migliaia di compatrioti per conquistare il fortino di mitragliatrici in vetta. Smentire le leggi della fisica e farlo credere non è un compito semplice: o c’è l’amor di patria, o i soldi. Tanti soldi, come ben sanno coloro che hanno ricostruito gli eventi della notte del 27 maggio, le ore in cui si decise di mettere sotto accusa Sergio Mattarella e costringerlo a dimettersi.

