La notte che decisero di far fuori Sergio Mattarella

La notte fra il 27 e il 28 maggio di quest’anno, racconta il Corriere della Sera, qualcuno diede l’ordine di sparare a zero contro il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Né bombe, né attentati, per fortuna lo strumento scelto per colpire il Quirinale era la rete: sono stati creati ben quattrocento profili dai quali sono partiti migliaia di messaggi e post che chiedevano le dimissioni di Mattarella. Vattene, non sei degno di rappresentare l’Italia. Insulti, violenza verbale, accuse di ogni tipo. Non c’è stata pagina di FB o comunità twitter che non ne abbia letti ed abbia, di conseguenza, avuto la sensazione che il popolo italiano si stesse rivoltando contro il Capo dello Stato. Alcuni autori di quei post, non pochi siciliani, sono stati incriminati.

L’ordine di colpire fu dato all’indomani di un episodio cruciale, che precedette la nascita del governo Conte. L’attuale Ministro per le politiche europee, Savona, era stato proposto dal Presidente incaricato, Conte, come titolare del Dicastero dell’economia. Un ruolo chiave, affidato ad un euroscettico convinto, Mattarella non diede il suo benestare. Stava “saltando” tutto, governo e legislatura, perché i due attuali vice presidenti del Consiglio, Di Maio e Salvini, giudicarono il dissenso del Quirinale una “provocazione”. Di Maio adombrò anche la possibilità che il Parlamento mettesse in stato di accusa Sergio Mattarella. Salvini non arrivò a tanto, ma spiegò che non avrebbe fatto passi indietro su Savona. Poi fu trovato un compromesso, a riprova del fatto che il Quirinale non avesse alcuna intenzione di far nascere un governo “del Presidente” per andare alle elezioni.

Ma la notte fra il 27 e il 28 maggio ci fu chi decise di giocare la partita della vita, creando le condizioni per mandare a casa Mattarella con un golpe bianco, costruito sapientemente sulla rete, affidato ai più abili troller del pianeta, che hanno sede in Russia, e specificatamente a Mosca e San Pietroburgo. L’abilità dei troller russi era stata testata nel 2016 in occasione delle elezioni presidenziali americane che sono state intossicate – ormai è un fatto acquisito- da attacchi social giganteschi per quantità e qualità, fino a determinare la scelta degli americani alle urne.

Anche in Italia le elezioni politiche sono state precedute e seguite da una straordinaria mobilitazione sui social, come ognuno sa bene, frequentando Facebook o Twitter.

Dai quattrocento profili fabbricati nel giro di poche ore furono sparate tutte le cartucce disponibili contro Mattarella. Chi c’era dietro i troller russi? Il Cremlino è direttamente coinvolto nell’attacco o i troller russi agiscono per conto terzi, sono indipendenti e ricevono commesse, da italiani che hanno risorse ingenti, tali da alimentare un’azione “di guerra” cibernetica massiccia e furibonda?.

Se si dovesse rispondere al quesito più semplice- cui prodest scelus, is fecit – la risposta la troveremmo immediatamente, e sarebbe una risposta inquietante, visto che i mandanti abiterebbero i piani alti. L’ordine non potrebbe che essere arrivato da colui il quale trae guadagno dalla scelleratezza. Ma la ragnatela di interessi è ben più ampia di quella rappresentata dalla Penisola, si allarga ai 28 paesi dell’Unione europea, alla stessa Russia ed anche alla Gran Bretagna, dove risiedono le agenzie che hanno “comprato” big data utili per sferrare gli attacchi cibernetici, la materia prima, i destinatari targhettizzati.

Guardare al giardino di casa per proteggerlo potrebbe provocare un errore di prospettiva, occorre alzare gli occhi e guardare un orizzonte più vasto, seguendo il filo degli eventi, internazionali, di questi ultimi due-tre anni per capirci qualcosa, dalla Brexit alle consultazioni elettorali in USA, Germania, Italia, Francia, destabilizzati dal grande esodo di migranti. Migranti, populismi, burocrazie europee: una tenaglia capace di stritolare ogni cosa.

Negli anni novanta l’unione monetaria spaventò i padroni del vapore, la finanza internazionale vibrò la sua prima ginocchiata in Europa, ritardando Maastricht, grazie agli interlocutori privilegiati del tempo, le mafie in Italia, gli skinhaeds in Germania, gli indipendentisti baschi in Spagna. Maastricht fu delegittimata, e con essa l’Europa monetaria, la prima pietra di un’Europa politica. L’allargamento dell’EU sarebbe stato utilizzato in strumento antirusso dai Paesi dell’Est, oggi palla al piede di una Comunità accogliente e civile.

La guerra “finanziaria” degli anni novanta fu combattuta con le bombe vere, lo stragismo insanguinò il Paese ed ebbe in Sicilia la sua piazza principale. I referendum su Maastricht – il no all’Europa monetaria – diedero ai pupari di quella svolta tempi e modi per guidare il dopo-Muro. Chi sono i pupari di oggi? E chi sta dietro lo straripante successo dei populismi alimentati dalla rete?

Oggi viviamo un’altra stagione difficile, a prescindere dai colori politici. Le armi moderne sono le fibre ottiche, le parole chiave, big data, social. La nostra civiltà – politica, sociale – e i nostri valori possono subire colpi mortali ed essere distrutti o diventare desueti in una notte, né buia né tempestosa. Una notte come tutte le altre, durante la quale qualcuno decide di far piovere sui nostri cellulari, computer, tablets trolls sapientemente manipolati. Un attacco hacker di nuova generazione, sofisticato e distruttivo, che ci coglie di sorpresa, ci depista, destruttura, destabilizza.

La fine dei nostri valori, è questo che vogliono farci credere, verrebbe dai gommoni degli sventurati che sfidano il deserto ed il mare per scappare dalla fame e dalle guerre. Distrazione di massa, che ci trova deboli, frastornati e confusi davanti alle onde emotive suscitate dai nostri “amici” su Facebook, dove utili idioti, consapevolmente o meno, compiono le loro scelleratezze con un linguaggio stralunato, player di un gioco più grande di loro. E’ tempo di mettere in zaino le munizioni: competenza equilibrio radicamento culturale, fedeltà e fede nella nostra storia di civiltà e nei nostri principi. Coloro che le hanno conservati negli armadi sono tanti. Non c’è affatto necessità di andare in montagna, basta ragionare con la propria testa e non con quella dei falsi amici di Facebook.

