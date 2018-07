Marchionne nel Paese delle meraviglie. Con Maurizio Crozza

🔊 Ascolta l'articolo

Durante la stagione de La7, uno dei personaggi presi di mira dalla inesauribile verve dello showman Maurizio Crozza, fu Sergio Marchionne. Imitazioni esilaranti, uno sfottò pesante ma gradevole e divertente. Il programma si chiamava “Crozza nel Paese delle meraviglie”, dove Razzi faceva la parte del leone ca…suoi.

Alcuni sospettarono che prima o poi il manager si sarebbe arrabbiato ed avrebbe portato Crozza in tribunale, comunque avrebbe preteso la fine di quella imitazione così accattivante. Ma rimasero delusione. Non solo Sergio Marchionne gradiva, ma accettò l’invito di Crozza a venire in studio, come spettatore. E per tutta la puntata i telespettatori ebbero modo di vedere che il manager si divertiva più e meglio dei telespettatori nell’assistere alle prese in giro di Maurizio Crozza.

Fu quella l’occasione, almeno per lo scrivente, di sentire una simpatia per il manager. Uomo intelligente, dotato di ironia e sicuro di sé, tanto da accettare lo sfottò di Maurizio Crozza.

Nel corso della puntata di “Crozza nel Paesde delle meraviglie”, le telecamere si soffermarono a lungo e più volte su Sergio Marchionne e testimoniarono il suo divertimento. Rivedendo le immagini, a distanza di tempo, e dopo la morte, non si può che provare molta tristezza per il manager, che se n’è andato alla vigilia del suo passaggio al vertice della Ferrari, per la quale stravedeva.

