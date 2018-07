Da Carini a Catania, il dissesto è una epidemia. Comuni in rianimazione

🔊 Ascolta l'articolo

Sono circa trenta i comuni in dissesto in Sicilia, ma la loro sopravvivenza, e soprattutto la sorte dei cittadini residenti, non ha non è apparsa in cima all’agenda politica. ibrato e saggio, è riuscito a non far pesare più di tanto l’handicap. Eppure le conseguenze del dissesto sono tragiche: il comune onora i suoi debiti al trenta per cento, i servizi pubblici hanno costi altissimi e le iniziative culturali, le promozioni, non possono essere pagate dal comune. C’è bisogno qualcuno che si faccia carico della spesa, un privato insomma.

Il comune di Carini, per esempio, fa di necessità virtù, e sopravvive senza drammi: sarà perché il sindaco – Giovi Monteleone, uomo equlibrato e saggio – ode di considerazione e fiducia o perché i carinesi sono lungimiranti, sta di fatto che convivere con il dissesto per Carini è diventata un’arte. Non solo è possibile, ma si impara a stringere la cinghia e a usare l’immaginazione. La comunità ne guadagna anche come identità. Insomma, si sente il bisogno di dimostrare di essere bravi e si finisce con l’esserlo sul serio.

Ma Carini non è un caso da utilizzare per dar una valenza positiva al dissesto, che resta un castigo di Dio, imputabile a sindaci allegri da una parte e norme finanziarie restrittive e penalizzanti per i comuni dall’altra.

La decisione della Corte dei Conti di dichiarare il dissesto del comune di Catania ha creato panico e mobilitato sindacati, partiti, imprese. Catania non è Carini, la crisi dell’azienda-comune ha una influenza sull’economia etnea che contagia mezza Sicilia. I sindacati, con una voce sola, hanno chiesto al sindaco appena eletto, Pogliese, di preparare un bel ricorso, “fatto bene”, contro la sentenza della Corte dei Conti, nel tentativo di sfuggire ai rigori del dissesto. E il primo cittadino ha annunciato di volersi recare a Roma per ottenere ascolto, considerazione e sostegno. Che cosa potrebbe fare altrimenti?

Il ricordo dei sos di Umberto Scapagnini, medico di Silvio Berlusconi e mitico sindaco di Catania, sono ancora freschi. Il premier, Berlusconi appunto, amava il suo medico come se stesso (“Silvio vivrà centoventi anni”, profetizzava, non smentito…), e accoglieva la supplica ricorrente colmando i buchi di bilancio. Scapagnini, però, non badava a spese, forse anche per la generosità del suo angelo custode, e la grandine è arrivata alla vigna, dopo una lunga degenza in sala rianimazione.

Il comune di Catania, comunque, non è una mosca bianca. A Messina le cose stanno allo stesso modo, e a Palermo, Leoluca Orlando – questa la percezione – si è rivolto a Santa Rosalia per evitare il dissesto. E la Santa ha finora fatto il miracolo. Ha evitato la peste in passato, la sua guardiania finanziaria non le coste più di tanto.

I comuni siciliani, e non solo, attraversano una crisi senza precedenti. E’ una crisi strutturale che le norme restrittive in materia di bilancio hanno reso ancora più grave, costringendo gli amministratori ad arrangiarsi alla meglio. Il sindaco di Carini, Monteleone, forse non fa testo, la sua saggezza è inarrivabile, ma resta il fatto che la questione non riguarda più questo o quel comune ed andrebbe affrontata con norme di carattere generale e, forse, anche con sanzioni verso quegli amministratori che mettono la testa sotto la sabbia, come gli struzzi.

