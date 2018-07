Marchionne, gli Agnelli e la Sicilia, dal Lingotto a Termini Imerese

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sergio Marchionne, visto da un siciliano, da vicino dunque, non può essere ricordato come un salvatore dell’umanità, tutt’altro. La vicenda di Termini Imerese brucia, eccome, ed è addebitata per intero al manager della FCA, allora Fiat. Ma appena ci si allontana dalla Sicilia e si guarda al personaggio sotto una luce diversa, internazionale e “professionale”, allora il titolo di deus ex machina, affatto inventato, se lo merita tutto, nonostante la chiusura dello stabilimento di Termini Imerese.

Possono convivere i due giudizi?

Certo che possono convivere, a patto che si abbia la voglia di vedere le cose come stanno. E le cose stanno così: l’Italia del boom economico, e quella successiva, del Ministero per gli Interventi straordinaria del mezzogiorno, ebbe per las Fiat una passione smisurata. Gli Agnelli decisero che il traffico, pubblico e privato, avrebbe dovuto dare la priorità alla gomma. E così vendettero tante autoveicoli, di ogni stazza e misura. Poterono usufruire di consistenti aiuti di Stato, incentivi che interferirono, né poteva essere diversamente, negli equi8libri di mercato, dando alla Fiat quella marcia in più che la portò nell’Olimpo dei costruttori di automobili.

Poi, finita la prima Repubblica, il salotto buono dell’economia italiana, riservato ai capitani d’industria, venne sostituito dai finanziari e dai bancari. Gli Agnelli spostarono i loro investimenti nel nuovo mondo, e lasciarono che la Fiat conoscesse il declino. Finmo a che non arrivò Sergio Marchionne, che fece di una azienda caricata di mille pesi (investimenti nel Sud, acquisizione di Alfa e Lancia ecc), ormai decotta, una delle multinazionali dell’auto di livello planetario. Come? Facendo accordi lungimiranti con Obama (ed oggi con Trump), accogliendo la Chrysler,, il marchio Jeep ed altro. Niente aiuti di Stato, e quindi dimissioni di rami secchi, come Termini, dove la Fiat era arrivata grazie ad una vagonata di quattrini, senza potere esercitare un ruolo di hub, come in Piemonte , facendo nascere aziende a latere, in grado di permettere economie di scala.

Cè dell’altro, in verità, che ci riguarda da vicino, ed attiene alla produzione di Termini. Meglio non approfondire, per carità di patria. Resta il fatto che la Fiat prese i soldi, e la FCA, che non ne prese, se ne andò, insalutata ospite.

In conclusione gli Agnelli passano alla storia com manager illuminati e simpatici, grazie alla Juve ed alle sedi meridionali (Napoli, Termini, Melfi ecc), costati allo Stato (ed ai contribuenti italiani) una barca di quattrini, mentre Sergio Marchionne, alle prese con il profondo rosso della Fiat, e la fine degli aiuti di Stato, passa invece come un nemico della classe operaia, nonostante abbia salvato una bella quantità di posti di lavoro.

Nei social, beninteso, gli odiatori sono sempre in maggioranza e fanno più scrusciu degli altri; è indubbio che il manager abbia fatto gli interessi della sua azienda, sia dotato di grande acume e competenza, e non può essere ricordato come un nemico pubblico. Il giudizio con lo stato di salute non c’entra affatto, c’entra semmai la buona creanza per chi esprime il suo (legittimo) pollice verso con espressioni colorite e insulti.

Marchionne resta una eccellenza nel suo campo. Su questo non ci piove. Provate a trovare qualcuno che gli stia alla pari, in politica.

L’opinione di monsignor Filippo Santoro, responsabile Cei sui temi del lavoro, merita di essere citata per la misura e l’onestà.”E’ stata una figura che ha caratterizzato fortemente la politica industriale italiana, in particolar modo dell’ultimo decennio, dimostrando grandi capacità imprenditoriali e dinamismo nelle sue scelte spesso innovative e intelligenti”.

“Andrebbe semmai approfondito il tema della ricaduta sociale dei suoi interventi, prosegue Santoro. “E’ evidente che Marchionne ha creato nuovi posti di lavoro incentivando l’occupazione, conclude monsignor Santoro ma andrebbe valutato l’impatto di partenza delle sue azioni in termini di sacrifici richiesti agli operai di diverse fabbriche: su questo specifico aspetto, qualche interrogativo resta forse ancora aperto”.

.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.