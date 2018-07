Corruzione, donne, razzismo…Le Commissioni parlamentari d’inchiesta

🔊 Ascolta l'articolo

Le prime due commissioni d’inchiesta della storia della Repubblica furono sulla Disoccupazione e sulla Miseria. Era il 1948 e l’Italia era appena uscita dalla guerra. Anche nella nuova legislatura, iniziata da pochi mesi, non mancano le richieste di istituire commissioni d’inchiesta sui temi più disparati si va dalla corruzione, al degrado delle città, alla condizione economica delle donne, al razzismo. In tutto le richieste depositate in Parlamento sono, al momento, 22: 12 alla Camera e 10 Senato.

I più prolifici sono i parlamentari di Fratelli d’Italia che hanno avanzato 8 proposte di legge ad hoc. Forza Italia ne ha depositate 4, M5S 4, Pd 3, 1 la Lega e 1 Leu. Ma su che cosa si chiede di indagare? Partendo da Fdi, il partito presieduto da Giorgia Meloni ha chiesto di istituire una commissione d’inchiesta (sia alla Camera che al Senato) sui due marò o meglio “sulla condotta delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone”.

C’è Edmondo Cirielli che è primo firmatario per una commissione che di occupi del sovraffollamento carcerario. Ed ancora Fdi chiede di indagare “sulle cause della mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo avvenuto al largo dell’isola di Ustica il 27 giugno 1980”.

Infine, sempre guardando al passato, Fdi chiede di fare luce “sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989” e la proposta di legge (primo firmatario alla Camera il vicepresidente Fabio Rampelli) parte dai fatti di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. “La presente proposta di legge è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per cercare di fare luce sui tragici fatti di Via Acca Larentia e su tanti altri delitti di quegli anni rimasti senza colpevoli; per cercare di capire come mai le indagini non abbiano portato a nulla, per riaprire uno spiraglio su quelle vicende che possa permettere alle vittime e alle loro famiglie di trovare finalmente un po’ di pace”.

Da parte del Pd sono tre le richieste di istituire commissioni d’inchiesta. C’è quella presentata da Andrea De Maria “sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città”, firmata anche da Roberto Speranza di Leu. Susanna Cenni chiede invece una commissione “sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull’attuazione delle politiche di genere in Italia” per monitorare, tra l’altro “i casi di dimissioni volontarie delle donne nel primo anno successivo al parto in quanto significativi del livello dei servizi di assistenza per la prima infanzia e della difficoltà delle lavoratrici di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro”.

Senza dimenticare le donne immigrate: “Verificare la condizione delle donne e delle ragazze immigrate in Italia, la loro condizione lavorativa, culturale, sociale, di accesso all’istruzione, anche al fine di promuovere una corretta integrazione”, si legge nella pdl Cenni. Al Senato il Pd con Franco Mirabelli chiede venga istituita una commissione d’inchiesta “sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”.

Analoga richiesta, con lo stesso titolo della pdl ma con un testo diverso, è stata avanzata dall’ex-presidente del Senato ed esponente di Leu, Pietro Grasso che ricorda come “nella storia repubblicana, a partire dalla III legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare che ha analizzato le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose operanti in Italia”.

Grasso evidenzia il lavoro svolto da una analoga commissione nella scorsa legislatura: “Riteniamo auspicabile una tempestiva ricostituzione della Commissione anche in questa legislatura, proseguendo lo sforzo compiuto dall’ultima Commissione, che si è caratterizzata per l’intensa attività di inchiesta, testimoniata non solo dall’elevatissimo numero di sedute, missioni e comitati di lavoro ma anche dalle venti relazioni approvate”.

Per quanto riguarda i 5 Stelle, alla Camera le pdl per istituire una commissione d’inchiesta sono due: Luigi Gallo chiede di indagare “sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa”, mentre Stefano Vignaroli si occupa di ambiente con una commissione ad hoc “sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”.

Stessa richiesta al Senato da Paola Nugnes mentre Laura Bottici si occupa di un caso particolare ovvero “i fatti accaduti presso la comunità Il Forteto”, cooperativa agricola toscana fondata negli anni Settanta, “considerata per lunghi anni -si legge nella pdl- una delle principali comunità toscane di recupero per minori disagiati, negli ultimi anni è stata al centro di varie vicende giudiziarie per maltrattamenti anche su minori e bambini presi in affido”.

Forza Italia si occupa di ambiente con la richiesta di una commissione d’inchiesta sulla bonifica e il recupero di “siti inquinati di interesse nazionale”, di tutela dei prodotti italiani con Paolo Russo che alla Camera chiede di indagare “sulle attività illecite nei settori della produzione e del commercio, con particolare riferimento alla contraffazione dei prodotti e dei marchi italiani” e di minori con Stefano Mugnai che chiede una commissione “sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti”. Al Senato una sola proposta da Fi con Luigi Vitali che si occupa di “problematiche legate alla mafia”.

Infine, una sola proposta dalla Lega. Silvana Comaroli ha depositato una pdl alla Camera per l’istituzione di una commissione d’inchiesta “sugli appalti pubblici e sui fenomeni di corruzione e di collusione ad essi correlati”. (Pol/AdnKronos)

