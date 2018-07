Depistaggio, gli smemorati e i creduloni. Da Violante a Di Matteo

🔊 Ascolta l'articolo

Si possono coprire errori commessi in buona fede, ed altri, invece, pianificati. Possono esserci omissioni, dovute a distrazioni, circostanze esterne, non prevedibili, ed altre utilizzate per nascondere verità inconfessabili. E’ questo l’intrico in cui ci si trova sul depistaggio che ha mandato all’ergastolo degli innocenti per la strage di Via D’Amelio e che lascia senza verità la strage di Via D0’Amelio.

Non è tuttavia casuale che la “scoperta” degli errori e delle omissioni su Via D’Amelio si ritrovi in tempi brevi nella consueta zona d’ombra a causa di eventi che, pur non pianificati ed importanti, la mettano all’angolo e rischiano di archiviarla. Questi eventi sono legati alle vicende giudiziarie, e – se volete –ad un caso concreto, ad una circostanza che, a nostro avviso, non ha precedenti nella storia del Paese, la sequela di processi attorno ad unico piano di destabilizzazione del paese, le stragi degli ’92, la strategia della tensione affidata alle coppole storte, lasciate nel limbo dopo la caduta del muro di Berlino.

Non si contano più i processi sulle stragi:hanno mandato in tilt non soltanto i tribunali, ma l’opinione pubblica, che ne “subisce” le verità di volta in volta raccontate dalle sentenze. Ma com’è che il numero record di sentente non ha regalato giustizia e verità?

Mori è colpevole o innocente per l’accusa di avere trattato con i gangster mafiosi? C’è un giudice che lo assolve ed un altro che lo condanna in processi diversi, ma di fatto riguardanti i comportamenti, l’attività, le iniziative, di uno degli investigatori più impegnati d’Italia, al vertice dei servizi di sicurezza dei carabinieri: dubitare di lui, ritenerlo colpevole, vuol dire travolgere il presidio di sicurezza cui per venti-trenta anni il Paese ha affidato il compito di contrasto del crimine organizzato.

Altro caso, Calogero Mannino, ex ministro della Repubblica: assolto dall’accusa di avere trattato con la mafia, ma protagonista, nella narrazione che fa la sentenza sulla Trattativa Stato- mafia.

Luciano Violante, ex Presidente della Commissione nazionale antimafia, ex Procuratore della Repubblica, la toga più rossa d’Italia, oggi sostiene che per quanto sforzi faccia questa trattativa, “accertata” dai giudici, proprio non la vede. E spiega anche le ragioni di questo suo giudizio. Lo fa anche per difendersi, un suo giovane collega, Nino Di Matteo, l’ha incluso nella folta schiera degli smemorati, coloro che non ricordarono episodi legati alla trattativa stato-mafia.

Da una parte i magistrati, funzionari e rappresentanti delle istituzioni smemorati, e dall’altra magistrati che credettero in un personaggio, fin troppo scopertamente inaffidabile, Vincenzo Scarantino, l’uomo del mistero, capace di subire un ergastolo e starsene zitto, lasciando che lo accusassero di avere partecipato alla strage di Via D’Amelio.

Violante è soltanto uno dei presunti smemorati, accanto all’allora Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, ed al successore di Giovanni Falcone alla direzione degli affari criminali, la signora Ferraro. Dall’altra ci sono i magistrati presunti creduloni, vittime del depistaggio, sapientemente organizzato da menti lucide e “raffinate”, e cioè Anna Maria Palma, vice alla Procura della Repubblica di Palermo al tempo di Via D’Amelio, prima titolare del fascicolo sulla strage, ed i suoi due colleghi, Carmelo Petralia e Nino Di Matteo, lo stesso magistrato che ha investigato e sostenuto l’accusa nel processo sulla trattativa.

Icone dell’antimafia, mai subito nemmeno il più timido sospetto, fino a che la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, non ha preteso che fosse fatta giustizia per il padre, senza guardare in faccia nessuno.

Dalla Corte d’Assise di Caltanissetta è venuta una sentenza che manda sul banco degli imputati gli investigatori di Via D’Amelio, senza sfiorare le toghe. Fiammetta incassa questo passo avanti, ma giustamente, non si accontenta. Ed ecco che a questo punto, lo scenario muta. Il depistaggio torna in secondo piano, ed arriva il movente della strage, la “causa” morale dell’accelerazione di via D’Amelio. La Trattativa, naturalmente.

E’ come se ognuno tirasse la giacchetta all’altro, magari senza volerlo. Una ragione in più perché la ricerca della verità sia affidata ad un giudice terzo, la Commissione parlamentare antimafia, dotata di ampi poteri d’indagine.

