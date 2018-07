19 luglio, esce la sentenza sulla Trattativa. Restiamo concentrati sul depistaggio

🔊 Ascolta l'articolo

Mia figlia Sheila è nata il 2 giugno, Festa della Repubblica; mio figlio Federico è nato il 25 aprile, Festa della Liberazione. Solo la maggiore dei figli, Francesca, è venuta alla luce in una giornata qualsiasi, ma solo per poche ore, sei circa, e sarebbe nata nel giorno del Pesce d’Aprile. Non sarebbe stato affatto uno scherzo, comunque, la sua esistenza in vita: Francesca è impegnativa, straordinariamente esigente, e avrebbe meritato una giornata speciale.

Posso assicurarvi che non ho fatto nulla perché i miei figli nascessero in occasione di anniversari o eventi particolari. Pura coincidenza.

Difficile da credere?

Certo, ma molto più difficile credere che le sei mila pagine circa della sentenza del processo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, sia stata resa pubblica casualmente il 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage di Via D’Amelio. La data era la vetrina perfetta perché quelle seimila pagine avessero il massimo di visibilità. Un omaggio al magistrato ed ai suoi ragazzi barbaramente trucidati dalla banda di feroci carnefici corleonesi, in testa Totò Riina? Forse, ma di sicuro la sua diffusione si è presa per intero l’attenzione dell’opinione pubblica, trasferendola dal depistaggio, pianificato e condotto in porto da una regia oculata, alla scelta dei boss di accelerare i piani per l’attentato di Via D’Amelio, sostenuta dai giudici di Palermo.

La canalizzazione dell’attenzione ha regalato ad un evento affatto centrale, i tempi dell’attentato, una priorità non giustificata dai fatti. I giudici di Palermo si affidano alle parole di Agnese, moglie di Paolo Borsellino, per sostenere la loro tesi. Agnese raccontò che il marito, poco prima di morire, aveva fatto cenno ai contatti fra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi. Troppo poco per provare il movente.

A mio avviso bisogna restare concentrati sul depistaggio che la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Caltanissetta hanno giudicato, ormai senza girarci attorno, un fatto provato e posto in essere da servitori (infedeli) dello Stato. Al di là del movente, insomma, il depistaggio ci fu, scrivono i giudici nisseni, grazie ad una strategia degli investigatori, propensi a credere, nonostante i dubbi manifestati da altri componenti del pool (Ilda Boccassini), alle rivelazioni di Vincenzo Scarantino.

Il dovere di saperne di più ce l’hanno le toghe, le forze dell’ordine e la politica, cui da giorni chiediamo di uscire finalmente dagli anniversari, dalle passerelle e dall’indignazione, per assumersi la responsabilità di giungere alla verità e fare giustizia.

Sostengo, ormai da tempo, che solo una Commissione parlamentare d’inchiesta con ampi poteri può scavare nel background dei corpi separati dello Stato delle istituzioni politiche se provvista delle volontà necessarie (perfino Salvatore Borsellino, è quanto dire, invoca oggi la nascita di una Commissione d’inchiesta sulle stragi).

Il rischio che finisca a tarallucci e vino c’è, naturalmente, anche con la Commissione d’inchiesta, ma una composizione multicolore della stessa, parlamentari di bandiere diverse, rappresenta una garanzia non trascurabile contro il comparaggio.

Il ritorno del processone sulla Trattativa nelle prima pagine ci fa correre un altro rischio, ben più grave, quello di allontanarci dal depistaggio e dalla regia occulta dei crimini del 1992. Immaginare che Totò Riina abbia concepito da solo, con l’aiuto dei suoi scherani, il depistaggio, non è credibile. Come avrebbe fatto a servirsi di servitori infedeli e come avrebbe fatto a persuadere uomini come Vincenzo Scarantino ad accettare in silenzio l’ergastolo per sé ed i suoi compari?

Paradossalmente, i giudici della Trattativa sono più lontani dai loro colleghi nisseni dalla verità. Ma questa è una mia opinione, personale.

