Trattativa 1/ La sentenza riapre dossier Berlusconi. Che non è indagato

“Il ruolo di Marcello Dell’Utri “come intermediario delle minacce di Cosa nostra a Silvio Berlusconi non si colloca nel momento in cui quest’ultimo decise di scendere in politica, ma fu espresso dopo che fu formato e insediato il nuovo governo presieduto proprio da Berlusconi”.

E’ quanto scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza del processo trattativa Stato-mafia. Non è la prima volta che la magistratura mette nero su bianco sul ruolo di dell’Utri, presunto anello di collegamento con la mafia e Berlusconi. Ma stavolta la narrazione è ancora più precisa, circostanziata e tale da suscitare inquietanti interrogativi.

L’ex premier non è in campo, ma è come se lo fosse. Le deduzioni della magistratura giudicante, cje si sommano a quelle della magistratura inquirente, danno un quadro a tinte fosche, che vede Berlusconi, di fatto, chiamato in causa, eppure impossibilitato a dire la sua. Non ci sono addebiti formali, non c’è una inchiesta, una imputazione, e perciò non può difendersi, come i suoi difensori e stretti collaboratori spiegano. Accanto all’opacità di un tempo che, con le stragi, ha segnato in modo indelebile alcune fra le pagine più nere della storia d’Italia, c’è una questione inedita, il caso di un imputato presunto, che tale non è. E su questo tema, saranno in tanti a fare sentire la loro voce. E’ giusto tirare in ballo il sospetto su un cittadino che non è stato nemmeno giudicato?

Il campo andrebbe sgomberato dei suoi fantasmi, prima possibile. Ma è una matassa così complessa che manifestare ottimismo, oggi, sarebbe davvero una follia. Tutto gira attorno alla figura di Masrcello Dell’Utri, che nella sentenza viene ancora una volta giudicato il deus ex machina nel rapporto fra la mafia siciliana e l’impero Berlusconi, finito nel mirino del crimine organizzatp. L’assunto è degno di nota: Berlusconi si sarebbe fatto proteggere da Dell’Utri, questi dallo stalliere Mangano, “trasferito” ad Arcore perché esercitasse in prima persona il suo compito di tutela, e Mangano, infine si sarebbe fatto proteggere dalla famiglia mafiosa cui apparteneva. Una specie di domino.

Non c’è alcuna prova che Berlusconi sapesse. Non poteva non sapere, sostengono i giudici nella sentenza. E’ bene, a questo punto, leggere (e rileggere…) la pagina – una delle circa seìimila pagine – in cui il domino esplora i suoi effetti, per trarne elementi di giudizio.

L’ex senatore Dell’Utri, che sta già scontando una pena per mafia, è stato condannato a 12 anni di carcere per minaccia o violenza a corpo politico dello Stato. Poi i giudici proseguono: “Seppure non vi sia e non possa esservi prova diretta sull’inoltro della minaccia da Dell’Utri a Berlusconi (perché ovviamente soltanto l’uno e l’altro possono conoscere il contenuto dei loro colloqui) vi sono tuttavia ragioni logico-fattuali che conducono a non dubitare che Dell’Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con cosa nostra mediati da Vittorio Mangano (e in precedenza, in altri casi, da Gaetano Cina’)”. “Senza l’avallo e l’autorizzazione di Berlusconi – si legge ancora nella sentenza- Dell’Utri non avrebbe potuto ovviamente di disporre di così ingenti somme, pagate, secondo i magistrati, fino a dicembre 1994. L’altro aspetto è l’effettivo tentativo di approvazione di una norma che avrebbe cambiato le modalità di arresto dei mafiosi, di cui parla il pentito Salvatore Cucuzza, che lo avrebbe appreso da Mangano. Norma che effettivamente era contenuta in un provvedimento legislativo poi non approvato”. “Il riscontro dimostra ulteriormente che Dell’Utri continuava a informare Berlusconi di tutti i suoi contatti con i mafiosi anche dopo l’insediamento del governo da quest’ultimo presieduto, perche’ soltanto Berlusconi, quale presidente del Consiglio, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo, tentato con l’approvazione del decreto legge 440 del 14 luglio 94”.

In un’intervista a La Stampa il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto commenta il passaggio della motivazione della sentenza sulla trattativa Stato-Mafia che riguarda Berlusconi. “In genere la motivazione afferisce ai soggetti interessati dal processo, quando si allarga a soggetti che non hanno nessuna parentela con le vicende processuali qualche perplessita’ la suscita, avverte Sisto. “Quando i giudici dicono che ci sono ragioni logiche fattuali che inducono a non dubitare – prosegue – la perplessita’ cresce. E’ una espressione che indigna: si tratta di un divertissement paragiuridico che mediaticamente produce il suo effetto ma giuridicamente e’ pari a sotto zero. E’ una inaccettabile valutazione, un gesto tecnicamente poco corretto perche’ Berlusconi non ha possibilita’ di difendersi. L’unica cosa che si puo’ dire per neutralizzare questa affermazione e’ che e’ una balla. E’ un tentativo inidoneo che va recepito con rispetto per la fonte ma nessun rispetto per il contenuto. Probabilmente e’ stato un ‘lapsus calami’. Una affermazione tanto deduttiva da diventare creativa e quindi la sua rilevanza fattuale e giuridica e’ nulla”, conclude.

