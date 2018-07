Il complotto che mandò a morire Paolo e i suoi ragazzi in Via D’Amelio

🔊 Ascolta l'articolo

La Commissione Regionale Antimafia in Sicilia presieduta da Claudio Fava sta svolgendo un lavoro di ricognizione sulla strage di Via D’Amelio. Sono stati invitati per una audizione alcuni protagonisti di quel terribile episodio, tra gli altri Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo che con grande tenacia e coraggio, ha posto domande inquietanti sia ai rappresentanti delle istituzioni come – il Consiglio Superiore della Magistratura – quanto alla Magistratura, inquirente e giudicante.

L’iniziativa di Fava va sicuramente lodata, perché trasferisce alla politica se non la responsabilità, almeno l’intenzione di assumersi un impegno formale e pubblico di ricerca della verità e della giustizia, l’una e l’altra ancora latitanti. Non ci sfugge il fatto che la ricognizione in corso di svolgimento possa tramutarsi in una passerella senza conseguenze, e non approdi ad alcun che di nuovo. Le competenze della Commissione Regionale Antimafia siciliana sono estremamente modeste, posso paragonarsi a quelle di un gruppo di studio che ha la possibilità di avvalersi di illustri consulenti con le audizioni.

Sulla bilancia, tuttavia pesa di più il tentativo di metterci la faccia, di non lasciare alla Magistratura e alla Forze dell’ordine una vicenda cosi complessa e dai risvolti molteplici. Se la Magistratura processa se stessa, perché mai la politica non debba poterlo fare, visto che ha più bisogno delle toghe di riguadagnare terreno, riprendersi la fiducia che ha perduto, con sommo danno per la democrazia.

Nel 2014 la Commissione Antimafia Nazionale annunciò di volere dedicare la sua attenzione alla strage di Via D’Amelio, allor quanto il pentito Gasare Spatuzza, con le sue rivelazioni, smontò le sentenze di condanna di sei innocenti all’ergastolo, facendo cadere il castello di carta costruito sapientemente da indagini poco curate e da una regia furba.

L’attività della Commissione Nazionale Antimafia, pur diligente non conseguì risultati tali da determinare una svolta nella comprensione dei fatti e nella perversa macchinazione che aveva costruito il depistaggio. Al di la della buona volontà dei membri della Commissione e delle loro intenzioni, apparve chiaro che l’organismo aveva dei limiti insuperabili. Era assai improbabile per altro che la Commissione, gravata di molte incombenze potesse dedicare tempo e risorse ad un unico impegno.

La sentenza della Corte d’Assise di Caltanissetta – il Borsellino quater – ha posto in luce, stavolta senza infincimenti, una presunzione di colpa da parte degli inquirenti, ed ha assegnato ad alcuni di loro gravissime responsabilità sul successo del depistaggio. E’ rimasto però in una specie di limbo l’aspetto più inquietante, il movente. Agirono maldestramente per fare carriera o non capirono perché non vollero capire, restando ancorati alle menzogne di un personaggio chiave, Vincenzo Scarantino, disposto ad accettare l’ergastolo senza battere ciglio. Chi e che cosa fu offerto a Scarantino in cambio di un silenzio che l’avrebbe seppellito in carcere?

Come si vede c’è tanto ancora da fare. Si tratta di trovare la formula giusta per mettere in campo volontà politiche e risorse di competenze idonee. La politica deve farsi carico della ricerca della verità e della giustizia, mettendoci la faccia. Lo scetticismo con il quale la nascita di una Commissione Parlamentare Bicamerale con ampi poteri viene accolta in taluni ambienti sconta esperienze negative, ma non tiene conto di risultati eccellenti, come quelli ottenuti dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla morte del parà siracusano, Scieri.

La sfiducia verso la politica non può essere ribaltata che nell’unico modo possibile, affidando ad essa finalmente la responsabilità di far luce sulla strage di Via D’Amelio, cartina di torna sole di tanti segreti e misteri che l’Italia ha archiviato. E’ un’opportunità che va colta e che potrebbe vedere unita la parte migliore del paese, al di la del colore politico.

