Giudizio di parifica, vigilia “calda”, pende la spada di Damocle delle anticipazioni di liquidità

L’imminente giudizio di parifica sul rendiconto 2017 – previsto per venerdì 20 – eredita dal precedente una questione rimasta in sospeso. Come si ricorderà, l’anno scorso si materializzò il rischio che potesse perfino dichiararsi irregolare il Rendiconto della Regione siciliana: fatto senza precedenti nella nostra esperienza istituzionale e dalle implicazioni molto delicate. Per esempio, alcune gravi limitazione sulla gestione del bilancio regionale. Cosa ne è stato di quella vicenda e come può pesare sull’imminente giudizio di parifica? Abbiamo ricostruito la vicenda con Salvatore Di Gregorio già Vice segretario generale dell’ARS e direttore del servizio bilancio

Cominciamo da principio, quali critiche erano state mosse?

Ad essere messe in discussione erano state, in particolare, le modalità utilizzate dalla Regione per contabilizzare in bilancio le anticipazioni di liquidità che le erano state assegnate (2,667 miliardi di euro) con il decreto legge n.35/2013; risorse rese disponibili dallo Stato per accelerare i pagamenti dovuti dalle amministrazioni territoriali a fronte di spese regolarmente autorizzate ma non pagate a causa della crisi di liquidità degli enti.

La valenza giuridico contabile dell’intervento è stata delineata dalla Corte costituzionale che ne ha rimarcato la natura di anticipazione di cassa finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti pregressi ma non utilizzabile né per la copertura del disavanzo né per nuove spese.

Nel corso del giudizio di parifica dell’anno scorso venne eccepito che la contabilizzazione di quelle risorse nel bilancio regionale fosse stata operata con modalità solo formalmente rispettose, ma di fatto elusive, di tali paradigmi costituzionali. Modalità riconducibili ad una norma regionale introdotta nel 2016 che, nel presupposto di volere dare applicazione alla disciplina nazionale in materia, consentì di ricalcolare (riducendola) la copertura decennale del disavanzo formatosi nel 2014 rendendo possibile così un (supposto illegittimo) effetto espansivo della spesa regionale per un importo che nel triennio 2016-2018 supererebbe i 220 milioni di euro.

Quale fu la decisione assunta in sede di parifica?

Le Sezioni Riunite si pronunciarono per la irrilevanza della questione ai fini del giudizio 2016 ma ritennero comunque opportuno sottoporre al Presidente della Corte dei Conti la questione sulla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina da parte della Regione e nel dicembre 2017 vi è stato il pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei conti sul punto.

Che effetti può avere tale decisione sui conti della Regione?

E’ un pronunciamento importantissimo sia perché i principi che enuncia rivestono natura di indirizzo interpretativo al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia perché dal suo corretto inquadramento potrebbero discendere effetti giuridici e contabili sui documenti finanziari della Regione, compresi alcuni di quelli già adottati.

E qual è stata nel merito la decisione della Corte dei conti?

Il pronunciamento è piuttosto articolato e comunque abbastanza diretto nell’indicare alcuni contenuti essenziali della questione puntualizzando in particolare: 1) che le norme vanno interpretate ed applicate nel senso che l’anticipazione non deve consentire, direttamente o indirettamente (per effetto del ricorso a tecnicalità contabili di fatto elusive dei principi costituzionali) effetti espansivi della spesa o concorrere alla copertura di disavanzi attuali o pregressi; 2) che il disavanzo collegato all’anticipazione di liquidità ed il disavanzo 2014 hanno genesi differente e modalità di recupero non sovrapponibili.

E dunque come va letto il pronunciamento?

La possibilità di ricondurre a tali principi gli effetti complessivi di bilancio dell’operazione contabile realizzata in Sicilia con la norma del 2016 (impostazione confermata con la manovra approvata dall’ARS il 30 aprile scorso) appare questione non priva di aspetti problematici. Di sicuro andrebbe messa bene in chiaro nei suoi presupposti giuridico contabili e nelle sue implicazioni la supposta coerenza dell’operazione e ciò non solo per la risonanza che la problematica ha avuto ma soprattutto per la rilevanza che tutt’ora riveste (anche alla luce dell’intervenuto giudizio della Corte dei conti).

Purtroppo la nota integrativa al bilancio 2018-2020 si limita a definire quella operazione in linea con il contenuto della delibera della Corte dei conti senza aggiungere una sola parola sulle valutazioni che hanno fatto propendere per una lettura del pronunciamento della magistratura contabile in senso confermativo della legittimità della scelta operata dalla Regione; né c’è altro documento o atto parlamentare che riprenda il tema e dunque, allo stato delle cose, bisogna accontentarsi di tale conclusione. Per tutto il resto occorrerà attendere motivazioni e conferme dal prossimo giudizio di parifica.

