La storia di Lia, adultera per sentito dire: condannata a morte dal padre boss e “vendicata” dal marito.   

“Una voglia di libertà che dava fastidio alla mentalità bieca e conservatrice di Cosa nostra: bastò il sospetto che avesse tradito il marito per far scattare la sua condanna a morte”. Il Pm, Del Bene, ha colto l’aspetto più drammatico della storia, rappresentando il contesto in cui, 25 anni or sono, maturò il delitto. La vittima, Lia Pipitone, madre di un bambino, ha ottenuto giustizia: suoi assassini, Nino Madonia, il mandante, e Vincenzo Galatolo, l’esecutore, sono stati condannati a 30 anni di reclusione.

L’omicidio fu commesso nel 1983, la mafia allora teneva in piedi una sua “morale” malsana, lo Stato aveva da due decenni circa cancellato il delitto d’onore, la mafia no. Nino Madonia riferì al padre di Lia, Nino Pipitone, che la figlia intratteneva una relazione extraconiugale. Un amante, macchia indelebile per la famiglia. Se Lia Pipitone non avesse pagato, il padre avrebbe perso il rispetto di Cosa nostra. Il vecchio patriarca difatti non ebbe alcun indugio, diede il suo assenso a Nino Madonia e questi incaricò Vincenzo Galatolo di eseguire la condanna a morte.

La morte della donna, per mano della mafia, ha suscitato una reazione impensabile in quel contesto all’interno della famiglia Pipitone. Il marito di Lia, Gero Cordaro, insieme con il figlio, Alessio, si è battuto perché Lia avesse giustizia. Avesse avuto o meno una relazione extraconiugale o meno, non ha influenzato per nulla la sua voglia di giustizia. Gero, comunque, non nutrì alcun dubbio sulla moglie. Lia aveva il diritto di vivere la sua vita e, forse avrebbe avuto diritto a vive la storia d’amore esterna al matrimonio, se ci fosse stata. Ci sono voluti 35 anni per ottenere giustizia.

Se oggi la battaglia di Gero Cordaro suscita sorpresa e buona considerazione, 35 anni or sono, era giudicata incomprensibile. Avrebbe dovuto essere il marito, roso dal sospetto, e non il padre, “disonorato”, a punire la moglie.

Fra il padre di Lia, Nino Pipitone, e il marito, Gero Cordaro, c’è un abisso: due culture e due mentalità profondamente diverse, che danno la misura del cambiamento ed, in qualche modo, regalano una luce speranza sul futuro. Gero Cordaro non solo si è battuto perché la moglie avesse giustizia, insieme con il figlio, ma ha voluto testimoniare la presenza di una Sicilia che vuole cancellare la violenza, il crimine, l’idea della donna come possesso. Hanno fatto nascere il Centro antiviolenza Lia Pipitone, in un bene confiscato e in un quartiere difficile qual è quello di Monte Pellegrino, regalando alla vittima della barbarie, oltre che la giustizia, la memoria di una donna moderna, intelligente e consapevole dei suoi diritti.

Un’ultima considerazione: il femminicidio è un crimine di genere, ma uomini come il marito di Lia, per bene, civili, sensibili, ci sono. E sono tanti.

