Fisco: Cna “Comune che vai, tasse che trovi sale pressione su Pmi”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La pressione fiscale media sulle piccole imprese, se non interverranno correttivi, quest’anno tornera’ a salire. Lievemente, lontana dal picco del 2012, ma con un segno “piu'” che non puo’ certo rallegrare l’ossatura portante del sistema produttivo italiano. Il dato di sintesi, inoltre, non fotografa le profonde differenze nella tassazione locale. La realta’ italiana e’ molto complessa. Tanto da far emergere non “una” pressione fiscale, ma “numerose” pressioni fiscali. La proiezione e’ stata elaborata da “Comune che vai, fisco che trovi”, il Rapporto 2018 dell’Osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia, giunto alla quinta edizione, che analizza il peso del fisco sul reddito delle piccole imprese in 137 comuni del nostro Paese, tra i quali tutti i capoluoghi di provincia. L’Osservatorio calcola il Total tax rate (Ttr), vale a dire l’ammontare di tutte le imposte e di tutti i contributi sociali obbligatori che gravano sulle imprese espresso in percentuale sui redditi. Individua, inoltre, il Tax free day (Tfd), cioe’ il giorno della liberazione dalle tasse, la data fino alla quale l’imprenditore deve lavorare per l’ingombrante “socio” pubblico. A differenza di altri organismi, anche internazionali, l’Osservatorio CNA basa la sua analisi sull’impresa tipo italiana, con un laboratorio e un negozio, ricavi per 431 mila euro, un impiegato e quattro operai di personale, 50 mila euro di reddito.

La pressione fiscale media sulla piccola impresa tipo italiana, salita nel 2017 dello 0,3% al 61,2%, nel 2018 e’ destinata a crescere ancora, portandosi al 61,4%. Un incremento compiutamente ascrivibile all’aumento programmato della contribuzione previdenziale dell’imprenditore. Di conseguenza, il giorno della liberazione fiscale media si allunghera’ di altre ventiquattr’ore, per arrivare all’11 agosto, contro il 10 agosto del 2017 e il 9 agosto del 2016. Intanto si va ampliando il divario tra la pressione fiscale che grava sulle piccole imprese e quella media nazionale. Nel 2017 e’ andata dal 61,2% sulle piccole imprese al 42,4% sulla totalita’ dei contribuenti: un’ingiustizia che vale 18,8 punti percentuali. Se guardiamo da vicino le citta’ radiografate dall’Osservatorio CNA, pero’, la situazione appare ben differente. Con strappi anche consistenti all’insu’ e all’ingiu’. Reggio Calabria rimane il capoluogo che maggiormente tartassa le piccole imprese con un Ttr del 73,4% (+0,2% rispetto all’anno scorso). Alle spalle della “maglia nera” si conferma Bologna (72,2%), seguita da Roma e Firenze (69,5%), Catania (69%), Bari (68,5%), Napoli (68,2%), Cremona e Salerno (67,3%), Foggia (66,8%). Ne deriva che la liberazione fiscale scattera’ il 24 settembre per Reggio Calabria, il 20 settembre per Bologna, il 10 settembre per Roma e Firenze, l’8 settembre per Catania, il 6 settembre per Bari, il 5 settembre per Napoli, il 2 settembre per Cremona, il primo settembre per Salerno, il 31 agosto per Foggia.

(ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.