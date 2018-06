E’ strage. Morire sulle strade, quando la morte non fa paura

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quando nasce e perché la paura? La risposta dovrebbe essere semplice: nasce insieme a noi. E’ puro istinto, più che un sentimento. Un dono provvidenziale, dunque. La questione però è più complessa, la paura può essere instillata come un veleno: invece che proteggere può uccidere, annichilire, impedire di vivere normalmente la nostra vita, indurre a compiere gesti ed azioni tanto pericolose da causargli perfino la morte. E può fare di più, farci perdere il senno, l’umanità. Cancellare la intelligenza emotiva, stimolare l’istinto “animale” che è in noi.

Instillare la paura può essere un’arte, una strategia, una politica, allo scopo di creare un ambiente malsano in cui prevalga la credenza che bisogna proteggersi sempre e comunque dagli altri, quando gli altri sono sconosciuti.

Se la paura viene instillata ad arte come il veleno, la sua percezione prevale sulla realtà. E’ come guardarsi in uno specchio truccato, ci fa vedere difetti che non abbiamo e ci nasconde i tratti buoni che possediamo. L’anoressica si vede brutta, ed invece è bella. E un uomo, o una donna, si sente in pericolo se incontra uno sconosciuto di carnagione nera in un luogo solitario. Di qualcuno con la barba incolta diffidiamo immediatamente.

Ma salire su un’auto non ci fa paura, spingere sull’acceleratore ci diverte, passare con il rosso ci fa sentire “coraggiosi”, sfidare la vita in sport estremi ci regala adrenalina, cioè “paura” buona.

In questi ultimi giorni le strade della Sicilia, e non solo, sono state inondate dal sangue delle vittime di incidenti stradali. Proprio alcune ore fa sull’autostrada Palermo Messina, in un pauroso incidente ci sono stati tre feriti ed un morto. E se si guarda la mappa dei sinistri mortali di questa settimana, dovremmo sentire i brividi di paura. Invece no. Proviamo curiosità, compassione, dolore per un lungo minuto quando ci imbattiamo sulla strada in un incidente e c’è ancora il sangue sull’asfalto. Il nostro veicolo procede più lentamente per un centinaio di metri, poi il piede affonda sull’acceleratore, è tutto finito. Abbiamo un appuntamento o non vediamo l’ora di arrivare, o ancora c’è un’auto che ci ha sorpassato ed è una cosa che non sopportiamo e, istintivamente, desideriamo rimediare al “dispetto” tornando in testa…

Chi credeva che bastasse modificare il codice penale ed introdurre il reato di omicidio stradale per impaurire gli imprudenti, ha molte buone ragione per restare deluso.

Ogni giorno dai microfoni di una radio, dagli schermi televisivi dai siti on line, dai social ci mettono paura, ma non è una paura “stradale”. Ci raccontano di stare subendo una invasione, di essere in pericolo a causa di sconosciuti che potrebbero rubarci la tranquillità, il posto di lavoro, contagiarci le loro malattie. Sono uomini e donne che hanno una fede diversa, la pelle scura, vestono diversamente e vengono da luoghi in cui la vita non vale niente.

La percezione di questa paura supera tutte le altre, nonostante l’Italia, e la Sicilia in particolare, non abbia subito alcun attentato terroristico.

La strage sulla strada non ci intimorisce, l’invasione non c’è e non ha provocato alcuna vittima. Se la conseguenza maligna fosse “solo” il nostro voto, la scelta di un uomo o un partito che ci fa sentire più protetti, sarebbe tollerabile, anche se ingiusto. La paura fasulla ci fa trascurare i pericoli reali. Non ci fa paura la morte sulla strada. Le automobili possono invadere la nostra esistenza, devastarla in qualunque momento, e il nostro istinto resta assopito, perché subisce il lavaggio del cervello della pubblicità, che ci mostra auto stupende, veloci, desiderabili. Il sogno di salire su una di essa, mettersi alla guida, provare adrenalina e piacere, diventa irresistibile.

Non ci sono spot che ci gettino nel panico, uomini politici e manager che ci regalano il timore dell’auto veloce. Non esiste un partito che prende voti servendosi della paura sulle strade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.