Chi sono i commissari esterni della maturità 2018? Ecco come scoprirlo, e scoprire anche se sono cattivi..

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Non manca tantissimo al giorno in cui il Miur pubblicherà i nomi commissari maturità 2018. A quel punto, non resterà che fare di tutto per conoscerli e raccogliere il maggior numero di informazioni possibili su di loro. Infatti, prima del via all’esame, è necessario conoscere bene gusti e abitudini (nonché fissazioni) dei professori esterni maturità 2018 che vi ritroverete in commissione. Se ancora non è arrivato il momento per sapere i nomi dei commissari, comunque vi informiamo al meglio su come trovare le liste. E’ semplicissimo!

Dove trovare la lista del Miur dei commissari esterni maturità 2018

Ecco le indicazioni da seguire per scoprire i commissari esterni maturità 2018. Dovrete collegarvi sul sito del Miur dedicato agli esami di Stato 2018 e cliccare sul tasto “Cerca la commissione” che troverete sulla destra. Altrimenti, potrete ricorrere ai metodi più “tradizionali” e passare a chiedere in segreteria le informazioni necessarie per avere tutti i nomi dei commissari esterni. Ma una volta che avrete tra le mani i nomi dei prof, capirete di avere un’altra enorme esigenza: scoprire da quale istituto vengono e che tipi sono. Ed ecco che inizia lo “stalking”: tutti su Facebook a guardare profili e foto. Ma anche dopo aver fatto questo, scoprirete che non è abbastanza: vi serviranno informazioni pratiche, testimonianze, esperienze di vita vissuta. In altre parole, vi serviranno i loro alunni. Anche qui, può darvi una mano Facebook, ma anche presentarvi all’uscita di scuola è un’opzione. Ma siete sicuri che saranno disponibili a parlare, fermati da uno sconosciuto che li sta letteralmente pedinando? Forse, avete semplicemente bisogno di altri maturandi come voi, che a loro volta stanno cercando info.

Skuola.net ha creato una serie di gruppi Facebook divisi per Regione e città dove scambiarvi tutte le informazioni che vi servono sui commissari esterni della maturità 2018.

Come cercare i commissari esterni

Dopo esservi segnati i nomi dei vostri commissari esterni esami di Stato 2018, non dovrete far altro che andare su Facebook e digitare nella barra social destinata al “cerca” questa dicitura: commissari esterni maturità 2018 + la vostra città o Regione. Qui sotto tutti i link ai singoli gruppi! Lì non dovrete fare altro che postare il nome del Commissario chiedendo informazioni e aspettare che vi rispondano gli altri iscritti.

Commissari esterni maturità 2018 per ogni città:

Roma: facebook.com/groups/roma.maturita2018/

Milano: facebook.com/groups/milano.maturita2018/

Napoli: facebook.com/groups/napoli.maturita2018/

Torino: facebook.com/groups/torino.maturita2018/

Firenze: facebook.com/groups/firenze.maturita2018/

Palermo: facebook.com/groups/palermo.maturita2018/

Bologna: facebook.com/groups/bologna.maturita2018/

Catania: facebook.com/groups/catania.maturita2018/

Bari: facebook.com/groups/bari.maturita2018/

Venezia: facebook.com/groups/venezia.maturita2018/

Genova: facebook.com/groups/genova.maturita2018/

Brescia: facebook.com/groups/brescia.maturita2018/

Commissari esterni maturità 2018 per ogni regione

Abruzzo: facebook.com/groups/abruzzo.maturita2018/

Veneto: facebook.com/groups/veneto.maturita2018/

Trentino: facebook.com/groups/trentino.maturita2018/

Friuli: facebook.com/groups/friuli.maturita2018/

Sardegna: facebook.com/groups/sardegna.maturita2018/

Basilicata: facebook.com/groups/basilicata.maturita2018/

Molise: facebook.com/groups/molise.maturita2018/

Valle d’Aosta: facebook.com/groups/valledaosta.maturita2018/

Marche: facebook.com/groups/marche.maturita2018/

Calabria: facebook.com/groups/calabria.maturita2018/

Sicilia: facebook.com/groups/sicilia.maturita2018/

Umbria: facebook.com/groups/umbria.maturita2018/

Campania: facebook.com/groups/campania.maturita2018/

Puglia: facebook.com/groups/puglia.maturita2018/

Lazio: facebook.com/groups/lazio.maturita2018/

Lombardia: facebook.com/groups/lombardia.maturita2018/

Liguria: facebook.com/groups/liguria.maturita2018/

Piemonte: facebook.com/groups/piemonte.maturita2018/

Emilia Romagna: facebook.com/groups/emiliaromagna.maturita2018/

Toscana: facebook.com/groups/toscana.maturita2018/

Come trovare informazioni sui commissari esterni Maturità 2018

A cosa vi serve sapere tutto sui commissari delle materie esterni maturità 2018? Perché così saprete come approcciarvi a loro, se sono severi o meno, se amano sentir parlare di un argomento piuttosto che di un altro e così via. E chi meglio dei loro studenti sa queste cose? Skuola.net ha pensato di creare i gruppi su Facebook. Vi basterà chiedere in quello della vostra città chi ha Tizio o Caio come prof e domandare a chi risponderà tutto quello che avete bisogno di sapere una volta che saranno pubblicati in nomi dal Miur dei commissari esterni maturità 2018.

Immagina la scena: una intera commissione di prof durante la prova più impegnativa, dopo aver affrontato le tanto temute materie seconda prova maturità 2018, tra le date della Maturità 2018: il colloquio orale. Tra loro, ecco apparire i commissari esterni maturità 2018, illustri sconosciuti con il potere di cambiare totalmente il corso degli eventi grazie alle loro domande a sproposito, espresse in modo misterioso: si sa che ogni prof ha le sue fissazioni, e ci vogliono anni prima che uno studente riesca a decifrare la sua mente, non certo qualche minuto. E se uno (o più di uno) di loro si rivelasse una vera e propria carogna, un mostro a tre teste, un sadico che neanche il peggiore protagonista degli psicothriller più contorti? Hai due soluzioni: scappare (ed essere bocciati) o ricordarti le indicazioni che oggi gentilmente vi offriamo dall’alto della nostra esperienza.

Come fare se il commissario esterno è invidioso

Diciamocelo chiaramente, un professore acquisisce importanza a seconda della quantità di ore e della pertinenza della sua materia con l’indirizzo dell’istituto: viceversa, alcune materie hanno poco spazio e per questo sono prese sotto gamba. Alcuni professori, questo non possono accettarlo, e dopo anni interi di frustrazione, non vedono l’ora di far pesare il proprio parere come un macigno. Magari proprio durante l’esame di Maturità in cui svolgono il ruolo di commissari esterni. Mai, perciò, prendere sotto gamba i professori esterni delle materie minori: il loro rancore potrebbe esplodere durante il colloquio orale con effetti disastrosi.

Come fare se il commissario esterno è egocentrico

Troneggia dalla sua postazione anche se non è il presidente di commissione di maturità 2018, e al primo sguardo si nota come la sua personalità abbia già annientato tutti i suoi colleghi di commissione e che l’ultima parola sarà la sua. Rompiscatole all’ennesima potenza, istrione ed egocentrico, potrebbe in realtà rivelarsi utile: in sede d’esame, riuscirebbe a contraddire gli stessi colleghi pur di imporre il suo punto di vista e perdere un’infinità di tempo a parlare di tutto ciò che pensa, crede o sa. In realtà questo è un tipo che va a simpatia, proprio come un re capriccioso: siate affabili, divertitelo e omaggiatelo, perché se alla sua domanda, magari un po’ banale, piace come state rispondendo, si batterà per voi fino alla fine. Ma mai farselo nemico: pur di non starlo a sentire, i suoi colleghi lo accontenteranno.

Come fare se il commissario esterno è pignolo

Fissato con le precisazioni, è il re del disagio. Il suo carattere di base è buono ed accogliente, spesso dimostra qualche anno in più e veste con esagerata cura, porta con sé i suoi ordinatissimi e libri e quaderni con copertina ed è spesso sorridente. A vederlo, istintivamente ispira fiducia, e si è spinti a rispondere di getto alla sua domanda, relativamente semplice, generica e alla nostra portata. Ma proprio quando sembra che ci sia andata bene, la nostra risposta non sembra fare lo stesso effetto su di lui. Nonostante i nostri svariati tentativi, alla fine, scuote la testa rattristito, e noi capiamo di averlo deluso. Ma qual’era la risposta? La nostra, esattamente la stessa. Solo, espressa con quei termini tecnici e di impeccabile precisione lessicale che un prof. pignolo ama più di se stesso.

Come fare se il commissario esterno è testardo

Siete bravi, bravissimi, da cento e lode. Avete solo un difetto: non credete in ciò in cui crede lui. Religioso, rivoluzionario, retrogrado e bacchettone o all’avanguardia non importa, a qualsiasi filone appartenga, questo tipo di commissario esterno non riesce a digerire che esista, o sia esistita, gente che la pensa diversamente. O che, addirittura, vada contro la sua filosofia. Davanti ad un prof così, bisogna stare molto attenti non solo a come si parla, ma anche agli argomenti che si affrontano: l’unico modo per uscirne è non schierarsi troppo e annuire quando sentirà il bisogno di puntualizzare e giustificare. Anche quando negherà realtà storiche documentate. Del resto il diploma ha un prezzo.

Come fare se il commissario esterno è giovane ma cattivo

E’ giovane e questo ci piace. E’ anche bello, ma questa mantide religiosa di commissario esterno può fregarvi in un attimo. La freddezza del suo sguardo, mentre ripetiamo la tesina o il percorso, deve metterci già in allarme. Il suo silenzio è inquietante, ma le sue parole lo sono anche di più: non gli basta il classico metodo di interrogare. Lui vuole di più. Così, cerca di stimolare il dibattito, ci contraddice, ci chiede il perché di tutto ciò che sappiamo e che a volte diamo un po’ per scontato. Vuole ragionamenti geniali e bolla tutto il sapere dei libri come banalità. Non si limita alla sua materia, è una palla impazzita che si immischia in qualsiasi discorso: e alla fine del colloquio siamo stanchi e sudati come dopo una maratona.

(da Skuola.net)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.