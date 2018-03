Il partito aiutato da Zuckemberg il 4 marzo, attesa febbrile. Dati social sorprendenti

🔊 Ascolta l'articolo

Il signor Zuckemberg ha confessato di avere commesso errori, ma ha detto di essere stato anche un ingenuo. Insomma, ha sbagliato perché non ha capito con chi aveva a che fare e a quali fini erano stati richiesti i dati personali. E’ un ravvedimento di metodo, che non intacca la coscienza. Ma il danno è fatto, i social hanno dettato legge sia in America quanto nel Vecchio Continente, a giudicare dal fatto che gli inglesi, antesignani nello spionaggio e l’imbonimento di massa, sarebbero la cattiva compagnia del signor Facebook. Anche la nostra Autorità per le comunicazioni, come è noto, ha teso le orecchie perché nella campagna elettorale del 2013, gli stregoni del web avrebbero aiutato un movimento politico italiano a rilanciarsi. Quale? La risposta non è ancora arrivata, e probabilmente arriverà insieme ad alcune informazioni che riguardano la campagna elettorale recente. Rispetto a quella del 2013. La campagna elettorale del 4 marzo è marziana. I social hanno fatto il bello ed il cattivo tempo e, stando ai primi timidi accenni venuti in superficie, potrebbero essere stati aiutati dai social, e cioè Facebook, Twitter e WhatsApp, che stanno tutti nella costellazione del signor Mark Zuckemberg.

Il Corriere della Sera qualche giorno fa ha proposto una pagina dedicata ai numeri dei social italiani in campagna elettorale, giungendo a nostro avviso a risultati sorprendenti di cui forse in Via Solferino si sono resi conto fino a un certo punto.

Alle politiche i più citati nei social sono stati, nell’ordine: Salvini, con il 32 per cento di presenza; Di Maio con il 22 per cento; Renzi, con il 19 per cento; Berlusconi con il 17 per cento, Meloni con l’8 per cento e Grasso con il 2 per cento.

I partiti più citati ci offrono una classifica diversa. In testa c’è il Pd con il 26,8 per cento, seguito dal M5S con il 20,9 per cento.

Apparentemente una contraddizione. Mentre i numeri del leader citati si avvicinano ai risultati elettorali in maniera quasi perfetta, con qualche lieve eccezione, i primi due partiti sul podio, invece contraddicono i risultati elettorali. Una spiegazione c’è, il Pd è stato più citato nel bene e nel male, diremmo soprattutto nel male, stando alla percezione che abbiamo ricevuto navigando nei social nel periodo dato. Quindi la cifra non è utilizzabile. La spersonalizzazione operata da Renzi in campagna elettorale (il referendum sulla riforma costituzionale è stato una lezione per il leader dem), non ha raggiunto il risultato voluto, almeno a giudicare i dati del web. Terzo posto sui social per lui, e terzo posto per il PD il 4 marzo alle urne.

La classifica dei leader copia il risultato elettorale, perché regala al capo della coalizione di centrodestra, la più votata, il maggior numero di citazioni. Questa omologazione la dice tutta sul ruolo, determinante, che i social hanno avuto il 4 marzo.

Accanto alle analisi politiche che sconfitte e vittorie (a metà) richiedono, tutti gli attori della contesa politica dovranno ragionare sull’uso dei social. La TV non è andata in pensione, comunque. Ma ad utilizzarla meglio sono coloro che riescono a coniugarla con i social attraverso il cosiddetto rimbalzo. Roba per super esperti, ormai.

