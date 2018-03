La Sicilia agonizza, non è solo crisi politica. Deriva inarrestabile a meno che…

🔊 Ascolta l'articolo

Nello Musumeci crede che l’abolizione del voto segreto possa dargli una mano. Chiunque al suo posto si arrampicherebbe sugli specchi pur di trovare una soluzione alla crisi politica che lo sommerge già nell’avvio della legislatura. Il governatore naviga in un pantano dal quale non può uscire da solo. Non solo perché Musumeci non ha i numeri. O non ha la bacchetta magica, come avverte il fido Aricò, ma perché il contesto in cui opera è ancora più complicato di quello che trovò il suo predecessore. La crisi è strutturale.

L’elezione diretta del Presidente regionale, e le stesse funzioni molto larghe che gli sono assegnate dalla riforma costituzionale, si arenano sulla legge elettorale che si avvinghia su se stessa nel tentativo di mettere insieme capre e cavoli per accontentare tutti, finendo con il mancare all’appuntamento della governabilità, la ragione prima della sua adozione.

Il governatore risponde agli elettori dei suoi atti e l’Assemblea, l’organo che dovrebbe affiancare il governo. Non può essere licenziato. La mozione di sfiducia non conta niente. Ma senza una maggioranza parlamentare è costretto a vivere…d’inedia. Ed è qui che casca l’asino.

Crocetta si rivelò molto flessibile, nonostante la patente di rivoluzionario che si era concessa in campagna elettorale, e nel breve giro di pochi giorni già nei primi mesi del 2013 operò con successo per rimediare all’assenza di maggioranza che la legge elettorale (e gli elettori) non gli avevano dato (il premio di maggioranza è, infatti, troppo magro e può essere utilizzato in circostanze speciali che finora non si sono presentate), ma non è stato sufficiente per ottenere una navigazione tranquilla, come dimostrano io circa cinquanta assessori modificati e il costante conflitto fra Ars ed esecutivo.

Il conto aritmetico non ha niente a che vedere con il conto politico. Per distribuire porzioni di potere a tutti ci vuole una montagna di soldi ed una regia, dotata di credibilità e carisma, che riesca a mettere tutti attorno ad un tavolo, come accadeva puntualmente, dopo una lunga manfrina, in Commissione bilancio nei primi cinquanta anni del Parlamento regionale.

Il regolamento interno dell’Ars è rimasto sostanzialmente ancorato al tempo della pre-riforma, e i deputati non vogliono sentir parlare di altre concessioni di sovranità all’esecutivo. Le Commissioni sono dei governicchi che concorrono a decisioni che dovrebbero essere esclusiva competenza dell’esecutivo, e rappresentano perciò un primo serio ostacolo ad un’attività parlamentare che punti piuttosto a dare una cornice ai provvedimenti legislativi, lasciando al governo, com’è giusto, la loro attuazione.

L’intenzione, di recente manifestata, dal Presidente dell’Assemblea, di modificare il regolamento interno, e non solo il voto segreto, risponde ad una esigenza assai pressante. Ma è solo una intenzione. Il Parlamento non si farà togliere poteri che gli sono attribuiti, ed il circolo vizioso rimarrà inalterato. Ma questa condizione di stallo – strutturale e non politico in senso proprio – non conviene né all’esecutivo né al legislativo, perché impantana tutti, rendendo vano ogni tentativo di governare la Regione, con la conseguenza, inevitabile, di una deriva inarrestabile di ciò che resta della specialità siciliana.

Non c’è più spazio né per il buon governo né per una gestione allegra delle risorse, e questo non può piacere ad alcuno. Bisognerà partire da questa considerazione di fondo molto pragmatica per persuadere l’Assemblea a liberarsi di lacci e lacciuoli che solo teoricamente le affidano competenze e funzioni, mentre in realtà la obbligano ad un tirare a campare ormai inaccettabile.

Le elezioni politiche hanno dimostrato che i siciliani non ne possono più di istituzioni che vegetano e drenano risorse per sopravvivere, puntellandosi con provvedimenti che favoriscono corporazioni e gruppi organizzati (altro che poteri forti…) nell’auspicio di trovare consensi. L’urlo di Masaniello – Regno delle due Sicilie grillino – è stato raccolto da quella parte politica che non aveva le mani in pasta, ma in futuro potrebbe essere trattata come le altre se non darà frutti. Chi si illude di potere volare sul tappeto, si accorgerà ben presto di dovere mettere i piedi a terra.

L’abolizione del voto segreto può sollecitare la riforma del regolamento interno dell’Ars, in modo da mettere in condizione di funzionare una macchina, quella regionale, che ormai non dispone nemmeno del motorino di avviamento per campare d’inerzia.

Coloro che sognano di ribaltare presto il risultato tornando alle urne se ne facciano una ragione. Per come stanno le cose, ci sia Crocetta, Musumeci o Cancelleri, non cambia niente, a parte lo stile e alcune, poche, manifestazioni di competenza e sobrietà. E la stessa guerra ai privilegi – buona per accogliere la rabbia popolare – può trasformarsi in un muro alzato contro le riforme utili ed urgenti senza una dose di lungimiranza. Un boomerang se i governanti di oggi dovessero passare la mano.

Il giro di vite, quindi, è ormai ineluttabile, altrimenti muore Sansone con tutti i filistei. Siamo arrivati all’ultima stazione. La Sicilia agonizza.

