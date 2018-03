Ars, disegni di legge, opposizione batte governo 50 a 0. Una partita di rugby

🔊 Ascolta l'articolo

50 a 0, vista così sembra il risultato di una partita di rugby in cui non c’è stata…partita. In realtà si tratta del bilancio dell’attività legislativa svolta dall’Assemblea regionale siciliana in questo scorcio di legislatura. 50 sono i disegni di legge proposti da deputati regionali dell’opposizione, “zero” è la cifra totalizzata dal governo: nessuna proposta di legge (a parte bilancio e finanziaria). Eppure, l’esecutivo può contare su un canale preferenziale, che viene generalmente autorizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, luogo in cui la maggioranza (presunta) riesce ad essere tale. Allora qual è il problema? Se ne stanno con le mani in mano?

La sterilità creativa della giunta appare a prima vista molto grave, mentre la prolificità dei deputati di opposizione generosa, segno di una intensa attività. Ma l’apparenza inganna, specialmente quando abbiamo a che fare con le vicende politiche.

Sia l’assenza di proposte legislative del governo quanto il dinamismo delle opposizioni hanno una spiegazione. Dobbiamo tenere conto di alcuni elementi essenziali prima di emettere la sentenza. Intanto, ci sono consuetudini che vanno conosciute ed apprezzate per quello che sono, a prescindere dal risultato. La più nota è il “trascinamento”: la legislatura che nasce eredita i disegni di legge della precedente. Non tutti, ovviamente, ma quelli che non vengono giudicati obsoleti. Ciò avviene quando il deputato regionale che ha promosso l’iniziativa parlamentare mantiene il suo scranno (ma non solo). Basta ripresentare il disegno di legge, con qualche accorgimento, e il gioco è fatto.

Il governo, invece, assume una iniziativa quando ci sono le condizioni perché essa venga accolta dall’Aula. Non deve soltanto far sapere, come l’opposizione, di essersi dato da fare per affrontare il problema, ma deve dimostrare di riuscire a risolverlo con una legge ad hoc. Altrimenti subisce l’effetto boomerang. Lo “zero” ddl non dimostra perciò la sterilità creativa di Musumeci e dei suoi assessori, ma l’assenza di un quadro politico affidabile a Sala D’Ercole.

E’ utile, infine, considerare altro. Misurare l’attività parlamentare attraverso il numero dei disegni di legge esaminati o semplicemente depositati negli appositi uffici, è sbagliato. La qualità (risolutiva) di una legge vale quanto cento leggi; una norma sbagliata, invece, procura solo danno e nient’altro.

Altro elemento di riflessione: il disegno di legge ha subito una derubricazione. Viene proposto a prescindere dalle probabilità di successo. Serve a testimoniare un’attenzione, una competenza, una volontà politica. Permette di dimostrare interesse verso una comunità, una categoria, una questione, e nient’altro. Se non compie l’iter che lo conduce all’approvazione, il presentatore non guadagna i galloni, ma non subisce addebiti, specie se appartiene ad una parte politica che non dispone di una maggioranza, seppure teorica. Gli viene riconosciuta la buona volontà.

Una volta, nella cosiddetta prima repubblica, i disegni di legge di iniziativa parlamentare erano preceduti da una attenta e meticolosa ricerca della maggioranza disposta ad approvarli. La firma apposta in calce apparteneva ai presidenti dei gruppi parlamentari. C’era una disciplina di partito e di gruppo. Era il gruppo parlamentare (o i gruppi) ad assumersi la paternità del ddl, e ciò favoriva la nascita di trattative e di alleanze. Una joint venture, insomma, per usare il linguaggio degli affari.

Da almeno tre decenni le iniziative parlamentari sono individuali: poche firme, talvolta una sola. Una proposta parlamentare che parte con una sola firma non ha speranza di raggiungere l’Aula, talvolta non riesce ad essere discussa nemmeno in Commissione. Così stanno le cose e per il momento non c’è speranza che si modifichino.

