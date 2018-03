Worl Poetry Day. In lode della poesia, inguaiata dai social e da…

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il 21 marzo è la giornata mondiale della poesia. Se non lo sapete non vi date pena, la ricorrenza viene festeggiata…all’insaputa del mondo, con l’eccezione degli addetti ai lavori e di una èlite di letterati, intellettuali e romantici, che aiutano i poeti a pagarsi le loro opere di tasca propria.

E’ possibile invertire la tendenza? Forse dovrebbe essere accompagnate da buona musica, chi lo sa. La buona poesia, comunque, si legge e si ascolta, a differenza della prosa. Anche i versi di un dilettante raggiungono le orecchie sensibili, hanno un loro suono, scandito dalle parole, perfino dalle pause e dalla punteggiatura. Se così non è, e il poeta non ci sa fare con i versi, sarebbe ingiusto non gratificarlo comunque per la sua fatica.

I fruitori però dovrebbero sapere quando la poesia è arte e quando non lo è. Il mio prof di lettere la mise in questi termini in prima liceo (classico): quando i versi esprimono sentimenti che parlano a tutti, c’è arte. Non è una questione di audience, ovviamente, ma di sentimenti universali, interpretati magistralmente.

Quando è cominciata la marginalità dei versi poetici, quelli scritti dai poeti, e gli altri, scritti da uomini e donne dal cuore gentile, che amano regalare ai loro pensieri fregi e tenerezze? Che cosa ha affaticato il mondo della poesia, riducendolo ad una nicchia?

I motivi sono tanti e possono essere analizzati soltanto da chi ha competenze e conoscenze approfondite. Mi limito a riferire la mia personale esperienza per dare una risposta, pur essendo il mio vissuto molto datato.

Quando affrontai il primo esame della mia vita da studente – l’esame di licenza media – fui obbligato ad imparare a memoria “almeno” dieci poesie, alcune delle quali (come il 5 Maggio di Alessandro Manzoni, dedicata a Napoleone Bonaparte), piuttosto impegnative. Allenai la memoria ed imparai, ottenendo un buon risultato, gratificante e utile all’autostima.

Quelle poesie imparate a memoria mi dettero altro, l’abitudine a memorizzare intanto, un patrimonio di parole e di contenuti notevole e la abilità di riconoscere la qualità dei versi, grazie alla comparazione che automaticamente la mia mente, attrezzata, sarebbe riuscita a fare.

Siccome ricordo ancora, prodigiosamente, molti di quei versi imparati a tredici anni, quell’esercizio di memoria mi procura il diletto di recitare i versi che conosco.

L’esame di licenza media, dunque, non l’ho vissuto come un trauma adolescenziale, ma il gradevole terminale di un corso di studi che aveva nell’apprendimento mnemonico uno dei suoi punti di forza.

Poi cominciò la damnatio memoriae, il processo al nozionismo che trascinò nel pantano anche le poesie a memoria. La scuola fu accusata di torturare i ragazzi costringendoli ad un esercizio faticoso, trascurando contenuti. Insomma si imparavano i versi ma si capiva poco e niente del loro messaggio. Zero comprensione, o quasi, e dieci per la memoria.

Queste considerazioni – che potevano contare su qualche appiglio – prevalsero e scomparve nel breve giro di pochi anni, l’apprendimento mnemonico, causa di “traumi” giovanili. Difficile, dunque, che oggi uno studente conosca a memoria un canto della Divina Commedia, o alcuni versi dell’Odissea ( magari adopera la “x” invece che “per”, o la lettera K in luogo di “che”).

Quanti studenti concludono il corso di studi con un buon bagaglio di parole? Una scrittura di livello ha bisogno di un vocabolario vasto. Chi possiede cento parole usa sempre quelli qualunque sia l’argomento che affronta, e la sua scrittura risulterà, dunque, disadorna, noiosa, piatta, anche se corretta.

Non vorrei comunque fare di tutta l’erba un fascio. I docenti non sono tutti uguali, come le loro scuole, e i loro alunni. Chi ama la poesia, finisce con il provare il piacere di insegnarla, impararla anche a memoria. Frequentando il Liceo classico mi capitava di memorizzare i versi di poesie particolarmente care (Leopardi, Foscolo). Lasciata la scuola, mi innamorai di Ungaretti e Quasimodo, oltre che di Urania ed i Gialli Mondadori.

Ricordo poco però i versi dei poeti contemporanei, mentre ricordo perfettamente quelli dell’Odissea, nella traduzione di Vincenzo Monti, e un Canto della Divina Commedia (…la bocca sollevò dal fiero pasto…).

Mia figlia Francesca sopporta tanti miei difetti, ma la recitazione della Divina Commedia, ripetuta tutte le volte che ne sento il bisogno, proprio non la sopporta. Siccome è mia figlia, però, insisto, faccio prevalere il piacere di declamare versi e finisce che anche lei ascolta e mi regala un sorriso.

Ora capite perché non potevo lasciar passare inosservata la Giornata mondiale della poesia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.