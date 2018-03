I burattinai della Rete. Da Washington a Mosca fino in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

L’Autorità per la comunicazione ha richiesto a Facebook notizie sull’eventuale uso di dati sensibili, appartenenti ai fruitori dei social (Twitter, WhatsApp), in occasione di eventi elettorali. Si fa riferimento alla campagna elettorale del 2012 ed a quella recente del 4 marzo. Il quesito, in particolare, riguarda soggetti politici, italiani, che avrebbero utilizzato i dati presumibilmente acquisiti da Face Book.

Questa iniziativa arriva quasi in concomitanza di una analoga indagine in corso negli Stati Uniti, dove il super procuratore Muller si occupa del certosino lavoro svolto da webmaster, con la preziosa collaborazione di Facebook, a favore del Presidente, Donald Trump.

Le due vicende confermano l’evoluzione dei social, che da contenitori di metadati utili al marketing, si sono trasformati in soggetti determinanti nelle campagne elettorali.

Ogni account, grazie ad algoritimi intelligenti, crea un profilo da utilizzare sia per la vendita di prodotti in commercio, quanto per la “vendita” del candidato sponsorizzato. Il profilo consente di inviare messaggi personalizzati agli elettori ed nelle elettrici, e penetrare nelle piazze social attraverso contenuti diligenti.

Questa evoluzione non può sorprendere. Chiunque utilizzi Facebook si accorge che la piazza social alla quale partecipa è presidiata da soggetti che impongono una informazione di parte con disinvoltura e continuità, quanto attraverso notizie palesemente prive di fondamento ma in grado di suscitare emozioni e veicolare opinioni.

Questa attività non viene condotta in modo dilettantesco e volontario, ma presuppone una regia accurata, e dispone di un patrimonio di informazioni vasto e ordinato.

Quando questa testata denunciò la facilità con la quale possono essere acquisiti i dati veicolati dalle fibre ottiche che attraverso il fondo marino, giungono in Sicilia prima di arrivare nel Nord Europa e da qui in America, fu rilevato che l’enorme quantità di dati sarebbe praticamente inutilizzabile senza un ingente investimento per la loro profilazione. La montagna di informazioni – telefono, social, immagini – che passano attraverso la Sicilia, open air, da qualche tempo a questa parte subisce l’intelligenza artificiale degli algoritmi, che permettono una fruizione appropriata dei dati sia nel market quanto negli appuntamenti elettorali o ogni qualvolta è richiesta la formazione di una opinione pubblica.

La Sicilia svolge un prezioso ruolo di smistamento e, forse, di reperimento di mega dati, di cui i siciliani – comuni cittadini e governanti – non sanno assolutamente nulla. Le teste pensanti e gli utilizzatori finali sono lontani dalla Sicilia.

L’intrigo Face Book – l’azienda ha perso miliardi di dollari in Borsa – coinvolge soggetti americani, inglesi e russi. La Gran Bretagna, ormai da decenni, svolge un lavoro di intelligence per conto dei Servizi statunitensi, oltre che per se stessa, mentre i russi si sono super specializzati nell’imbonimento politico-elettorale, tanto da destare il sospetto che sia stata la Russia a…eleggere Trump.

La recente campagna elettorale, molto attiva sui social, ha regalato ai due partiti vincitori, M5S e Lega, una patente di primi della classe nell’uso della rete. La novità è costituita dalla Lega, che ha usufruito di una massiccia presenza nei social, piuttosto che dal M5S, le cui competenze erano (e sono) note nell’uso della rete. Salvini stravede sia per Trump quanto per Putin, e non ne fa mistero. Non basta per sospettare un sostegno in campagna elettorale, ma basta per far osservare delle curiose coincidenze, che l’Autorità per le comunicazioni potrà presto smentire o chiarire.

Comunque sia, sarebbe davvero come mettere la testa nella sabbia non prendere atto che i maestri della persuasione ci “aiutano” a scegliere sia il dentifricio quanto il partito politico ai seggi. E questa condizione ha delle implicazioni notevoli per la democrazia. Potrebbe trasformare i cittadini elettori in automi, esecutori inconsapevoli di scelte che non sanno di compiere.

Alla tirannia delle ideologie si sta sostituendo quella dei persuasori, occulti e non. Senza una comprensione degli artifizi usati dai maestri del web e i loro danti causa, la deriva è inevitabile. Senza avere coscienza che paghiamo l’uso “gratuito” dei social con le nostre informazioni personali, di valore inestimabile, la nostra libertà si impoverisce.

Per questa ragione quando i giovani eroi pentastellati, con disinvoltura, proclamano l’avvento della rete e la fine dei partiti politici, siamo colti da un brivido che attraversa la schiena e scarica emozioni forti nella nostra mente affaticata.

L’impressione è che, se va bene, siamo nelle mani di apprendisti stregoni. E’ vero che non maneggiano l’atomo, ma il futuro, quello sì.

